В Сочи открылся международный гастрономический фестиваль IKRA.

Вчера, 31 января, в горном курорте Роза Хутор открылся международный гастрономический фестиваль IKRA. Для именитых гостей — Екатерины Андреевой, Аркадия и Саши Новиковых, Михаила Куснировича и других — шесть известных российских шеф-поваров приготовили грандиозный «русский» ужин.

Гости гала-ужина попробовали кукурузную кашу с мурманской зубаткой и биском из краба, балтийскую кильку пряного посола со свекольной икрой, палтуса с моченой редькой, утку с жженой черной смородиной и еловым маслом, равиоли из кольраби с маринованным лососем, а также десерт «Цитрусы» — кофейный помело, сорбет из юзу и мандариновая пыль, оттененные жженой меренгой и французским коньяком Courvoisier V.S.