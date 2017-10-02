Екатерина Андреева поделилась основными жизненными правилами
56-летняя Екатерина Андреева в течение 20 лет является «лицом» программы «Время» на Первом канале. В преддверии 50-летнего юбилея традиционного ежевечернего выпуска новостей телеведущая дала откровенное интервью изданию «Антенна-Телесемь», в котором рассказала о своем приходе на Первый канал и поделилась жизненными принципами.
Утро Екатерины начинается в 7-7:30. Ведущая, которая является ярой поклонницей китайской медицины, хотела бы следовать совету своего врача, рекомендующего ложиться в девять вечера: «На рабочей неделе вечером в 21:30 заканчивается эфир, затем летучка и около половины 11-го я дома. Спать стараюсь лечь до 12. Получается не всегда. Мой врач-китаец советует в девять. Но разве я могу себе это позволить?» По словам Екатерины, качественный сон — одна из главных составляющих здоровья и внешнего вида.
К эфирам телеведущая гримируется сама, поскольку лишнего времени на подготовку у нее нет. Однако, если ей предстоит светское мероприятие, Екатерина обращается к визажистам. Ведущая прислушивается к советам специалистов и старается им следовать.
Екатерина призналась, что не может жить без спорта: «Три раза в неделю у меня фитнес с тренером, который подбирает специальную программу в зависимости от того, чего хотим добиться. Дважды тайский бокс. И по два раза в неделю занимаюсь йогой и тайцзыцюань. Вот считайте, всего девять тренировок. Пропустить занятие могу, только если сильно приболела. И то так жалко, что до последнего тяну — вдруг станет лучше».
Подписчики Instagram Екатерины Андреевой знают о ее любви к путешествиям. «Я очень легкая на подъем. Редко сдаю чемодан в багаж, у меня нет большого, как правило, ручная кладь. Беру с собой одежду по сезону, книги, солнечные очки, крем от солнца, купальник, спортивные кроссовки и кепку», — цитирует телеведущую издание.
Говоря об отношениях с супругом (телеведущая замужем за бизнесменом сербского происхождения Душаном Перовичем — прим.ред.), Екатерина подчеркивает, что они с супругом —два параллельных мира: «У нас нет ведущего и ведомого. Ни он, ни я никогда не подавляли индивидуальность друг друга…Наши с мужем интересы могут, но не должны совпадать. Зачем? Я – это я. Он – это он. Не буду делать вид, что мне интересно. Да и он от меня этого не требует, и я от него».
Телеведущая признается, что любит порядок, однако, быт доверяет людям, которые за это получают деньги: «Я не люблю готовить, хотя умею. Бытовые вещи не успокаивают и не раздражают меня. Но если надо и других возможностей нет, могу сделать все: и убрать, и готовить, и шить, и вязать спицами».
Фото: instagram