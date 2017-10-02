Телеведущая дала откровенное интервью.

56-летняя Екатерина Андреева в течение 20 лет является «лицом» программы «Время» на Первом канале. В преддверии 50-летнего юбилея традиционного ежевечернего выпуска новостей телеведущая дала откровенное интервью изданию «Антенна-Телесемь», в котором рассказала о своем приходе на Первый канал и поделилась жизненными принципами. Утро Екатерины начинается в 7-7:30. Ведущая, которая является ярой поклонницей китайской медицины, хотела бы следовать совету своего врача, рекомендующего ложиться в девять вечера: «На рабочей неделе вечером в 21:30 заканчивается эфир, затем летучка и около половины 11-го я дома. Спать стараюсь лечь до 12. Получается не всегда. Мой врач-китаец советует в девять. Но разве я могу себе это позволить?» По словам Екатерины, качественный сон — одна из главных составляющих здоровья и внешнего вида.

Публикация от Екатерина Андреева (@ekaterinaandreeva_official) Окт 2 2017 в 2:08 PDT

К эфирам телеведущая гримируется сама, поскольку лишнего времени на подготовку у нее нет. Однако, если ей предстоит светское мероприятие, Екатерина обращается к визажистам. Ведущая прислушивается к советам специалистов и старается им следовать. Екатерина призналась, что не может жить без спорта: «Три раза в неделю у меня фитнес с тренером, который подбирает специальную программу в зависимости от того, чего хотим добиться. Дважды тайский бокс. И по два раза в неделю занимаюсь йогой и тайцзыцюань. Вот считайте, всего девять тренировок. Пропустить занятие могу, только если сильно приболела. И то так жалко, что до последнего тяну — вдруг станет лучше».

Публикация от Екатерина Андреева (@ekaterinaandreeva_official) Дек 5 2017 в 1:32 PST