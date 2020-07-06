«Ей угрожали. Обещали облить кислотой»: солист «Руки Вверх!» Сергей Жуков рассказал о разводе с первой женой

Старшая дочь певца Александра сейчас учится в одном из университетов в Чикаго. «Моя дочь Саша в своем детстве, к сожалению, столкнулась с тем, что папа все время был в разъездах на концертах. Это, конечно, моя грусть. Я все время был на гастролях. Дочкой и ее воспитанием занималась супруга. Моя дочь сейчас учится в Америке. Ей уже 19 лет. Она перешла на второй курс университета. У нее все хорошо», — поделился он.

Напомним, что сейчас Сергей Жуков счастлив в браке с бывшей солисткой группы «ВИА Сливки» Регины Бурд, c которой они растят троих детей.