«Ей не стоит быть актрисой»: звезда сериала «Счастливы вместе» Захарова высмеяла Безрукову

Российский шоу-бизнес сотрясают очередные «звездные войны». На этот раз конфликт развязался между двумя известными актрисами: Ириной Безруковой и Юлией Захаровой (ставшей популярной после съемок в сериале «Счастливы вместе»).

Началось все с того, что Ирина пригрозила продюсерам спектакля «Любовь нечаянно нагрянет» судом. По словам актрисы, ее фотографии незаконно используются в целях рекламы постановки. Место Безруковой в спектакле заняла Юлия Захарова. При этом Ирина в беседе с журналистами не стала называть фамилии заменившей ее коллеги, мол, вряд ли ее знает широкая публика.