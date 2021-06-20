Александр Рогов разгромил образ Анастасии Волочковой: «Ей не нужно носить супермодную одежду»

Но, если сначала, Александр был настроен категорично против образа Анастасии и говорил: «Ее «лук» — отстой. Ну что мы пытаемся обсудить? Ну платье в пол, ну шуба Тьфу! Даже если она идет на концерт в Большой, то зачем так-то? Зачем платье со шлейфом надевать, если не ты выступаешь на сцене. Сейчас уже нет жесткого дресс-кода, если это не гала-вечер и премьера. А какой это гала-вечер, если две бабки сидят на заднем фоне?».

То потом, он несколько смягчился: «Волочкова органична в этом. То есть, я в другом Волочкову не представляю. И представлять, наверное, и не надо. Ей не нужно выходить на новый, как мне кажется, ей не нужно носить супермодную одежду. Вот ей нравится, мы ей говорим "Настя, молодец! Делай то, что хочешь и фотографируйся на фоне Большого театра, если это приносит тебе удовольствие"».