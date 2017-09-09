Ей 63?! Роскошная Лайма Вайкуле продемонстрировала неувядающую красоту и молодость
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Лайма Вайкуле выглядит вдвое моложе своего возраста и способна с легкостью затмить многих молодых женщин.
Вот и на трибьют-концерте Филиппа Киркорова в рамках «Новой волны-2017» певица привлекла к себе всеобщее внимание. На красной дорожке Лайма появилась в яркой желтой рубашке и длинной черной юбке, дополнив образ прической в виде пучка. Стоит отметить, что выглядела она просто потрясающе. Глядя на нее трудно поверить, что ей 63 года.
Как раннее признавалась артистка, главные секреты ее красоты и молодости – талант и неуемная энергия. Кроме этого, Вайкуле полностью отказалась от мяса, старается есть только экологически чистые продукты, а также раз в неделю устраивает однодневное голодание. Также певица придерживается очень строгого режима: долгий сон, прогулка на свежем воздухе, завтрак и занятие спортом.
Фото: Александра Погиба / Passion.ru, globallookpress.com