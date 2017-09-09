Лайма Вайкуле выглядит вдвое моложе своего возраста и способна с легкостью затмить многих молодых женщин.

Вот и на трибьют-концерте Филиппа Киркорова в рамках «Новой волны-2017» певица привлекла к себе всеобщее внимание. На красной дорожке Лайма появилась в яркой желтой рубашке и длинной черной юбке, дополнив образ прической в виде пучка. Стоит отметить, что выглядела она просто потрясающе. Глядя на нее трудно поверить, что ей 63 года.