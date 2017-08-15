Накануне Алена Свиридова отметила 55-летие. Несмотря на свой возраст, выглядит певица очень молодо, а ее фигура может вызвать зависть даже у молодых девушек.

О том, что теперь она числится в рядах пенсионеров, Свиридова сообщила весьма необычным способом. В своем блоге артистка опубликовала фото в розовом бикини, во всей красе показав роскошные формы: стройные ноги, пышный бюст и плоский живот.

«Ладно, несите пенсию. Я готова:) Только подождите, пока проплыву пару километров», - с юмором рассказала Алена.

«Супер! Всем бы нам так выглядеть! Вы умница!», «Вы большая молодец», «Поздравляю! Так держать!», «Не скромничайте, выглядите замечательно», «Фигура обалденная!», «Пример для подражания», - написали восхищенные поклонники.

Как ранее рассказывала певица, поддерживать фигуру в тонусе ей помогает правильно питание. Алена не ест жирную пищу, обязательно выпивает литр зеленого чая, а также за полчаса до еды теплую воду. Кроме того, большую роль играет занятие спортом. Свиридова бегает, играет в бадминтон, зимой катается на лыжах и коньках, а летом активно занимается дайвингом и плавает.

Фото: instagram.com