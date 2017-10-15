Ей 40? Ольга Орлова в бикини отмечает юбилей на Сейшелах
Накануне, 13 ноября, популярная певица Ольга Орлова отпраздновала юбилей. Бывшей солистке группы «Блестящие» исполнилось 40 лет.
Эти дни звезда проводит на Сейшелах, совмещая приятное с полезным — с этого года Орлова стала ведущей реалити-шоу «Дом-2». Сегодня именинница опубликовала фото, которое не оставило равнодушными ее поклонников.
«Если однажды ты не захочешь никого слышать, позвони мне — я обещаю молчать», — процитировала певица Габриэля Гарсиа Маркеса.
Фанаты Ольги отметили ее отличную фигуру и то, что она не выглядит на свой возраст. «Сатуэтка!», «Такая вся ладненькая!», «Вы очень красивая. Фигура отличная. На зависть двадцатилетним девчонкам», «И чтоб все в 40....) выглядели так!!», «Олечка вы красотка....вы сидите на какой-то сказочной диете?» — интересуются они.
Немногим ранее певица спровоцировала шквал комплиментов, опубликовав постельное фото без макияжа.
Фото: Instagram