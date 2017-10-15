Ольга Орлова отметила 40-летие на пляже.

Накануне, 13 ноября, популярная певица Ольга Орлова отпраздновала юбилей. Бывшей солистке группы «Блестящие» исполнилось 40 лет.

Эти дни звезда проводит на Сейшелах, совмещая приятное с полезным — с этого года Орлова стала ведущей реалити-шоу «Дом-2». Сегодня именинница опубликовала фото, которое не оставило равнодушными ее поклонников.

«Если однажды ты не захочешь никого слышать, позвони мне — я обещаю молчать», — процитировала певица Габриэля Гарсиа Маркеса.