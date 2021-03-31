Егор Крид подсчитал, что каждый месяц тратит на девушку больше 5 млн рублей

Крид ни разу не встречался с девушкой, которой приходилось давать карту и говорить: «Малыш, иди купи себе что хочешь». «Такого просто не было, чтобы малая трясла с меня с лавэ. Я могу купить очень дорогой подарок - миллион, два, три, не важно. Сколько не жалко... А мне все не жалко», - подчеркнул он.

У Крида высокие требования к девушкам. Однажды с певцом случилась неприятная ситуация после секса. Он решил проверить телефон девушки и нашел там фотографии себя во всех ракурсах. Поэтому теперь артист всегда спит только с теми, кому доверяет. В ходе интервью для YouTube-шоу Басты «Вопрос ребром» он ответил на вопрос о том, почему делает маникюр с цветными ногтями. Крид напомнил, что мужчины в древности делали подобное. Кроме того, он считает, что мужчину определяет не внешний вид, а поступки.

Ранее стало известно, что рэпер Моргенштерн подарил своей девушке на день рождения пять миллионов рублей и красный Range Rover.