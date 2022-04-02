Егор Корешков вместе с Дарьей Авратинской посетил премьеру спектакля

В феврале Валерий Николаев, отец Авретинской, упомянул в интервью, что пара готовится к свадьбе. И даже назвал точную дату. «21 марта женятся, так что можете поздравить ребят. Егор мне понравился. Но, конечно, я волновался, потому что он человек успешный,» — говорит Валерий Николаев.

Если торжество и правда состоялось, то это первый выход в свет Егора Корешкова и Дарьи Авратинской в новом статусе.

Фото и видео: архив пресс-службы, /Global Look Press