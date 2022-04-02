Егор Корешков вместе с Дарьей Авратинской посетил премьеру спектакля
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Фото: Анатолий Ломахов/Global Look Press
Накануне вечером в Театре имени Пушкина состоялась закрытая светская премьера спектакля "Слуга двух господ. Russian edition" в стиле "Русского вечера"!
Режиссёр Юрий Муравицкий и молодая команда актёров представила знаменитую комедию Карло Гольдони, сочетая классические итальянские маски и традиции русского скоморошества.
На мероприятии в объектив фотографа попал Егор Корешков со своей новой возлюбленной. Актер был вместе с Дарьей Авратинской, 27-летней дочерью Ирины Апексимовой и Валерия Николаева. Пара выглядела влюбленной и держалась за руки.
Слухи об их отношениях начали ходить после Бала дебютанток журнала Tatler, на котором 35-летний актер появился в компании Авратинской. Тогда на балу актеры старались не привлекать к себе особого внимания, но СМИ все равно заметили их и предположили, что Дарья – новая возлюбленная Егора. Слух возник вновь, когда в сеть попали кадры с премьеры сериала «Карамора». Егор и Дарья посетили премьеру и с удовольствием позировали фотографам, держась за руки.
В феврале Валерий Николаев, отец Авретинской, упомянул в интервью, что пара готовится к свадьбе. И даже назвал точную дату. «21 марта женятся, так что можете поздравить ребят. Егор мне понравился. Но, конечно, я волновался, потому что он человек успешный,» — говорит Валерий Николаев.
Если торжество и правда состоялось, то это первый выход в свет Егора Корешкова и Дарьи Авратинской в новом статусе.
Фото и видео: архив пресс-службы, /Global Look Press