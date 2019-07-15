Егор Кончаловский, Татьяна Веденеева и другие звезды на дне рождения Екатерины Одинцовой

Сын Екатерины Антон Немцов с молодой супругой Анной впервые появились на публике после долгого перерыва. Молодые родители недавно вернулись из Мюнхена, где стали родителями, подарив Екатерине первого внука Борю. Дочери Дины на празднике не было, так как в данный момент девушка находится на летних курсах в Стэнфордском Университете и вернется в Россию только осенью.