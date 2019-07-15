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Егор Кончаловский, Татьяна Веденеева и другие звезды на дне рождения Екатерины Одинцовой

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Егор Кончаловский и Екатерина Одинцова

Фото: Пресс-служба
В минувшие выходные отпраздновала свой 47-й день рождения телеведущая, блогер, основатель и руководитель агентства PR TREND Екатерина Одинцова.

Мероприятие проходило под дресс-кодом Hollywood, и место проведения торжества было выбрано под стать тематике – караоке-бар «Синематограф», отличающийся атмосферой голливудских фильмов. Гости Екатерины получили возможность не только сказать теплые слова имениннице, но и посвятить песню, чем многие и воспользовались.

Анна и Антон Немцовы

Фото: Пресс-служба

Сын Екатерины Антон Немцов с молодой супругой Анной впервые появились на публике после долгого перерыва. Молодые родители недавно вернулись из Мюнхена, где стали родителями, подарив Екатерине первого внука Борю. Дочери Дины на празднике не было, так как в данный момент девушка находится на летних курсах в Стэнфордском Университете и вернется в Россию только осенью.

Фото: Пресс-служба

Кульминацией вечера стал именинный торт от компании French Cake, выполненный в золотом и серебряном цвете, в форме числа 47. Мероприятие посетили Егор Кончаловский, Татьяна Веденеева, Ольга Орлова, Евгений Папунаишвили и многие другие.

Текст: пресс-служба

Фото: пресс-служба

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