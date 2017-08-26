Крестной мамой малыша стала его старшая сестра Мария

В начале апреля этого года в семье Егора Кончаловского случилось радостное событие — у режиссера родился сын.

Несколько часов назад Егор Кончаловский обратился к своим подписчикам в блоге с радостной новостью: в одном из столичных храмов свершилось таинство крещения его младшего сына Тимура. «Здравствуйте, дорогие друзья, а у нас сегодня огромный праздник, мы крестили моего сына Тимура, а Маша стала крестной мамой. Так что теперь наш Тимур, в православии – Георгий, истинный христианин». Крестной мамой мальчика стала его старшая сестра по отцу Маша.

Публикация от Егор Кончаловский (@egor_konchalovskii) Авг 26 2017 в 8:51 PDT

Подписчики Егора поздравили его с таким важным событием: «Примите поздравления🌺Здоровья и Счастья Вам !!!», «Здорово, поздравляем счастливое семейство!🤗», «Поздравляю!!Пусть растёт малыш здоровым ,и счастливым,любимым люьящим!Ну а родителям ищ сестренке тоже здоровья,счастья👍☀☀☀☀☀💞💕💞💕», «Поздравляю Тимура с великим Таинством Крещением!Пусть он всегда будет благословен Богом,и его вера будет искренней.Пусть Ангел- хранитель,которого он обрёл,оберегает и хранит его.А Машеньке,желаю правильно воспитать своего крестника,а главное молиться за него и помогать во всем и всегда.С Крестинами!!!», «Все-таки дети наше счастье!!❣️Поздравляю Вас!»

Кроме того, многие фолловеры осыпали комплиментами Машу, появившуюся в видео: «Какая красивая дочь!!!», «Машенька красавица! !!!», «А Машенька очень красивая», «Какая чудесная Маша,нежная-нежная...». Напомним, 15-летняя Маша — дочь Егора Кончаловского от отношений с актрисой Любовью Толкалиной.

Стоит отметить, что Егор Кончаловский не афиширует маму Тимура. В программе «Секрет на миллион» режиссер сказал о своей избраннице всего несколько слов: «Она не актриса, а юрист. Относительно меня – молода. Зовут Маша, как дочку. Познакомились мы в суде. Она меня защитила, и этим мне понравилась».

(Орфография и пунктуация авторов сохранены. — прим.ред.)