Егор Кончаловский — о брате: «Иногда звонит. О машинах спрашивает»
Фото: Eastnews
Режиссер Егор Кончаловский в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ высказался о своем брате Петре, сыне актрисы Юлии Высоцкой и Андрея Кончаловского. Он рассказал: «Петя мне иногда звонит. Все советы, которые просил, касались автомобилей премиального класса. Не приобрести, а просто узнать, какой лучше. Как будто я в этом большой специалист. Но я небольшой специалист. Мы не часто видимся с Петей. Не собираемся вместе и песни не поем. Петя учится в школе, в которой я начинал. Замечательная школа. Я сейчас это прекрасно понимаю. Я слышал, что он собирается поступать на архитектора. Но моя дочь Маша тоже собиралась поступать и во МГИМО, и в МГУ, и во ВГИК, и в питерскую Академию искусств. Но потом сказала, что Петербург ее не принял».
А вот отец Петра Кончаловского Андрей признается, что он настоящий трудоголик. Таким же он хочет, чтобы был и Петр: «Работа есть жизнь, а без работы какая жизнь. Как я отдыхаю? Обдумываю новые проекты. Всегда нахожусь в работе».
Андрей Кончаловский и Юлия Высоцкая обвенчались в 2019 году, спустя 21 год после свадьбы. Церемония прошла в Троицком соборе в Пскове, обряд провел друг режиссера митрополит Тихон. «Я не думаю, что нужно начинать отношения с венчания. Особенно в современном мире, когда нет такого обреченного состояния "вместе и навсегда", ни у мужчины, ни у женщины. Начинать с этого отчасти даже безответственно. В нашем случае нужно было все это прожить», — отметил Кончаловский.
Напомним, что у пары есть двое детей — 20-летняя дочь Мария и 17-летний сын Петр. Дочь Кончаловского и Высоцкой, предположительно, до сих пор находится в коме после автомобильной аварии, случившейся во Франции в 2013 году.
Фото: Eastnews, Globallookpress, Instagram
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