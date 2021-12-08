Егор Дружинин рассказал, как проводит вечера с женой и детьми — семейные фото

«Были на премьере «Вестсайдской истории» Спилберга. Я ждал эту картину с трепетом и благоговением, как и те немногие в России, кто любит мюзикл и работает в нем. Понравился ли мне фильм? И да, и нет. Как ни странно, не понравился переделанный сценарий. Но у картины есть два основных достоинства. Первое: она, не претендуя на оригинальность, отдавая дань уважения Бернстайну, Роббинсу и Уайзу, сохраняя исторический, музыкальный, бытовой и визуальный контекст, все-таки умудряется быть вполне оригинальной. И эта оригинальность кроется не в изменении очередности музыкальных номеров, их места действия, драматургического контекста или антуража и не в появлении новых персонажей, а в ином приеме существования героев в номерах и в драматических сценах.

Если в оригинальном фильме шестидесятилетней давности зрители скорее были приятно удивлены тем, что поющие и танцующие бродвейские артисты еще к тому же и прилично играют, то в картине Спилберга все наоборот. Мы скорее удивляемся тому, что артисты, приглашенные на главные роли в новой картине, прилично поют и танцуют, настолько они органичны и убедительны в кадре», — дал свою профессиональную оценку увиденному Егор Дружинин.