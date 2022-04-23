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Зендая рассказала о романе с Холландом: «Его любовь и поддержка бесценны»

Актриса Зендая поделилась подробностями романа с Томом Холландом и призналась, что актер очень помог ей в трудное время.
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Зендая на церемонии Оскар

Фото: Michael Baker/Global Look Press

В беседе с журналистами Зендая рассказала, что ценит теплоту, с которой к ней относится Том. Звезда сериала «Эйфория» вспомнила период своей жизни, когда ей казалось, что карьера идет на спад. Том Холланд был рядом с девушкой в сложное для нее время.

«Я думаю, это здорово, когда человек без слов понимает и дает тебе то, в чем ты нуждаешься. Его любовь и поддержка для меня бесценны. Я не знаю, что я бы делала без него. Мне пришлось трудно во время съемок "Эйфории". И я благодарна Тому за всё, что он для меня сделал», — призналась актриса Entertainment Tonight.

В сериале «Эйфория» Зендая сыграла роль девушки из средней школы. Основное повествование строится вокруг борьбы девушки с зависимостью. Неудивительно, что вжиться в образ оказалось нелегко. Зендая призналась, что все проблемы персонажа принимала очень близко к сердцу, переносила на себя. Из-за этого она чуть было не ушла в депрессивное состояние. Именно в этот непростой момент Том Холланд и поддержал девушку.

«Том приходил ко мне на съемочную площадку больше 30 раз. Он в буквальном смысле был рядом, потому что мне часто хотелось отвлечься от темных мыслей. Мы разговаривали, когда у меня было время, — и мне становилось намного легче», — заверила Зендая.

Молодые люди хоть и знакомы давно, но отношения подтвердили в декабре прошлого года, после выхода на экраны фильма «Человек-паук: Нет пути домой».

Фото и видео: Youtube, Global Look Press

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