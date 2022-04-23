Зендая рассказала о романе с Холландом: «Его любовь и поддержка бесценны»

В сериале «Эйфория» Зендая сыграла роль девушки из средней школы. Основное повествование строится вокруг борьбы девушки с зависимостью. Неудивительно, что вжиться в образ оказалось нелегко. Зендая призналась, что все проблемы персонажа принимала очень близко к сердцу, переносила на себя. Из-за этого она чуть было не ушла в депрессивное состояние. Именно в этот непростой момент Том Холланд и поддержал девушку.

«Том приходил ко мне на съемочную площадку больше 30 раз. Он в буквальном смысле был рядом, потому что мне часто хотелось отвлечься от темных мыслей. Мы разговаривали, когда у меня было время, — и мне становилось намного легче», — заверила Зендая.

Молодые люди хоть и знакомы давно, но отношения подтвердили в декабре прошлого года, после выхода на экраны фильма «Человек-паук: Нет пути домой».

Фото и видео: Youtube, Global Look Press