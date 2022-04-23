Зендая рассказала о романе с Холландом: «Его любовь и поддержка бесценны»
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Фото: Michael Baker/Global Look Press
В беседе с журналистами Зендая рассказала, что ценит теплоту, с которой к ней относится Том. Звезда сериала «Эйфория» вспомнила период своей жизни, когда ей казалось, что карьера идет на спад. Том Холланд был рядом с девушкой в сложное для нее время.
«Я думаю, это здорово, когда человек без слов понимает и дает тебе то, в чем ты нуждаешься. Его любовь и поддержка для меня бесценны. Я не знаю, что я бы делала без него. Мне пришлось трудно во время съемок "Эйфории". И я благодарна Тому за всё, что он для меня сделал», — призналась актриса Entertainment Tonight.
В сериале «Эйфория» Зендая сыграла роль девушки из средней школы. Основное повествование строится вокруг борьбы девушки с зависимостью. Неудивительно, что вжиться в образ оказалось нелегко. Зендая призналась, что все проблемы персонажа принимала очень близко к сердцу, переносила на себя. Из-за этого она чуть было не ушла в депрессивное состояние. Именно в этот непростой момент Том Холланд и поддержал девушку.
«Том приходил ко мне на съемочную площадку больше 30 раз. Он в буквальном смысле был рядом, потому что мне часто хотелось отвлечься от темных мыслей. Мы разговаривали, когда у меня было время, — и мне становилось намного легче», — заверила Зендая.
Молодые люди хоть и знакомы давно, но отношения подтвердили в декабре прошлого года, после выхода на экраны фильма «Человек-паук: Нет пути домой».
Фото и видео: Youtube, Global Look Press