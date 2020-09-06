Эффектный желтый, нескромный разрез и глубокое декольте: жена Диброва показала себя во всей красе
Фото: Instagram/ @polinadibrova
31-летняя Полина Диброва по праву может гордиться своей роскошной фигурой. В браке с телеведущим Дмитрием Дибровым у нее родились сыновья Илья, Федор и Александр. После третьих родов ей удалось быстро восстановить форму и теперь она может дать фору юным красоткам.
Многодетная мама любит эффектные наряды и часто делится с поклонниками удачными, по ее мнению, образами. Так, например, по случаю вечеринки в честь своего дня рождения, Полина выбрала эффектное лимонно-желтое платье, которое подчеркнуло ее роскошные формы. Фолловеры остались в восторге от вечернего платья и забросали супругу Диброва восторженными комплиментами.
Молодую женщину настолько воодушевила поддержка фанатов, что она решила дать наряду второй шанс и «выгуляла» платье на очередной вечеринке. Комментарии поклонников не заставили себя ждать, они отметили, что яркий цвет и сложный крой платья красят Полину, а высокий разрез и глубокое декольте добавляют образу пикантности.
«Жар-птица! Полина – ты красотка», «Платье прямо вау», «Платье шикарное, отлично на вас сидит», «Красавица», «Королева красоты», «Вы невероятная», «Платье – огонь», «У вас великолепный вкус и бюст отличный», «Ва м к лицу желтый цвет», «Звезда», «Очень сочный образ», - похвалили выбор звездной мамы поклонники.
Фото: Instagram/ @polinadibrova
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