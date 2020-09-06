Эффектный желтый, нескромный разрез и глубокое декольте: жена Диброва показала себя во всей красе

31-летняя Полина Диброва по праву может гордиться своей роскошной фигурой. В браке с телеведущим Дмитрием Дибровым у нее родились сыновья Илья, Федор и Александр. После третьих родов ей удалось быстро восстановить форму и теперь она может дать фору юным красоткам.

Многодетная мама любит эффектные наряды и часто делится с поклонниками удачными, по ее мнению, образами. Так, например, по случаю вечеринки в честь своего дня рождения, Полина выбрала эффектное лимонно-желтое платье, которое подчеркнуло ее роскошные формы. Фолловеры остались в восторге от вечернего платья и забросали супругу Диброва восторженными комплиментами.