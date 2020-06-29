Эффектный торт и блестящие шары: Яна Рудковская показала, как поздравила старшего сына с 18-летием
Фото: Instagram / @rudkovskayaofficial
Сыну Яны Рудковской Николаю исполнилось восемнадцать лет. В честь дня рождения именинника продюсер заказала необычный эффектный зеленый торт и ярко-синие блестящие шары.
С днём рождения , Колюня @n_baturin , вот и тебе уже 1️⃣8️⃣ ! Люблю, и желаю чтобы все твои мечты сбывались, зная, что для тебя нет ничего невозможного ! 💙
— написала Рудковская.
Напомним, что Яна Рудковская воспитывает троих сыновей. Андрей, которому в сентябре исполнится 19 лет, — приемный, его биологической матерью является экс-супруга бывшего мужа Рудковской, бизнесмена Виктория Батурина. Старший родной сын продюсера Николай решил стать музыкантом и сейчас покоряет шоу-бизнес. Младший, 7-летний Александр, решил пойти по стопам папы, нынешнего супруга Яны фигуриста Евгения Плющенко и мечтает выиграть Олимпиаду.
Фото: Instagram
Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!