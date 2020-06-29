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Эффектный торт и блестящие шары: Яна Рудковская показала, как поздравила старшего сына с 18-летием

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Яна Рудковская

Фото: Instagram / @rudkovskayaofficial

Известный продюсер и многодетная мама Яна Рудковская продемонстрировала семейную идиллию с сыновьями.

Сыну Яны Рудковской Николаю исполнилось восемнадцать лет. В честь дня рождения именинника продюсер заказала необычный эффектный зеленый торт и ярко-синие блестящие шары.

С днём рождения , Колюня @n_baturin , вот и тебе уже 1️⃣8️⃣ ! Люблю, и желаю чтобы все твои мечты сбывались, зная, что для тебя нет ничего невозможного ! 💙

— написала Рудковская.

Напомним, что Яна Рудковская воспитывает троих сыновей. Андрей, которому в сентябре исполнится 19 лет, — приемный, его биологической матерью является экс-супруга бывшего мужа Рудковской, бизнесмена Виктория Батурина. Старший родной сын продюсера Николай решил стать музыкантом и сейчас покоряет шоу-бизнес. Младший, 7-летний Александр, решил пойти по стопам папы, нынешнего супруга Яны фигуриста Евгения Плющенко и мечтает выиграть Олимпиаду.

Фото: Instagram

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