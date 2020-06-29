Эффектный торт и блестящие шары: Яна Рудковская показала, как поздравила старшего сына с 18-летием

Напомним, что Яна Рудковская воспитывает троих сыновей. Андрей, которому в сентябре исполнится 19 лет, — приемный, его биологической матерью является экс-супруга бывшего мужа Рудковской, бизнесмена Виктория Батурина. Старший родной сын продюсера Николай решил стать музыкантом и сейчас покоряет шоу-бизнес. Младший, 7-летний Александр, решил пойти по стопам папы, нынешнего супруга Яны фигуриста Евгения Плющенко и мечтает выиграть Олимпиаду.