Эффектное платье и романтичные локоны: Пелагея стала заслуженной артисткой РФ

Министр культуры Ольга Любимова отметила усердную работу отечественных деятелей искусства и их подвижнический труд, особо проявившиеся во время пандемии, сообщает ТАСС. «Это непростой год для всех нас. Пандемия внесла коррективы в привычный ритм жизни, заставила по-новому взглянуть на работу учреждений культуры. Но уверена, что уже оказанная поддержка и те меры, которые только прорабатываются, помогут нам в скорейшем времени преодолеть все трудности. Безусловно, этому будет способствовать усердная работа и поистине подвижнический труд наших уважаемых деятелей культуры, уникальных творческих и педагогических коллективов», — цитирует агентство Любимову.

Награды также получили звезда сериалов «Бедная Настя» и «Не родись красивой» Петр Красилов, актриса Ирина Шевчук, профессор кафедры Московской государственной консерватория им. Чайковского Олег Худяков, ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий и другие.