Супруга известного композитора выбрала для закрытой вечеринки элегантное платье

Вечером 8 сентября в Олимпийском парке в Сочи на открытии 16-го Международного конкурса молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна» собрался весь цвет отечественного шоу-бизнеса. Главный организатор и генеральный продюсер конкурса, композитор Игорь Крутой появился на мероприятии с супругой Ольгой.

Супруга известного композитора восхитила своим образом: блестящее коричневое платье с глубоким декольте и эффектным разрезом подчеркнуло прекрасную фигуру 53-летней бизнес-леди. Крупные волны, в которые были уложены волосы знаменитости, прекрасно дополнили образ.

Ольга и Игорь Крутые