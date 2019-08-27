Эффектная Топурия, счастливая Варум и другие звезды вспомнили любимые миллионами хиты в 3-й день «Новой Волны — 2019»

Одной из ведущих вечера стала Лолита Милявская, назвавшая Анжелику Варум образцом женственности, элегантности и чувственной сексуальности в российском шоу-бизнесе. В этот вечер Лолита исполнила известную песню Варум «Городок».
Отметим, что помогал артистке петь любимый миллионами хит весь зрительный зал. В какой-то момент Лолита вообще замолчала и дала поклонникам Анжелики исполнить композицию самим.
Потом на сцену вышла и сама Анжелика Варум, которая для своего творческого вечера предпочла скромный и стильный наряд — белоснежную рубашку и черную длинную юбку. Певица исполнила композицию «Все в твоих руках».
Что касается конкурсантов, по итогам голосования, пока лидирует представительница Албании Inis Neziri. Завершился третий день «Новой Волны — 2019» вечеринкой «Зимняя сказка», на которой Анжелику Варум, которой в мае исполнилось 50 лет, с юбилеем поздравляли любимый супруг Леонид Агутин, поклонники и звездные гости.
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
В честь юбилея виновнице торжества преподнесли эффектный торт «Зимняя вишня», названный в честь еще одного из ее хитов.
Больше знаменитостей и участников конкурса с третьего дня «Новой Волны» — в нашей фотогалерее.
Текст: Ангелина Нежная
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!