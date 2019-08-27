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Эффектная Топурия, счастливая Варум и другие звезды вспомнили любимые миллионами хиты в 3-й день «Новой Волны — 2019»

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Кети Топурия

Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru

Третий день Международного конкурса молодых исполнителей был посвящен Анжелике Варум и Алле Пугачевой. Сначала знаменитости спели известные хиты Варум, а потом конкурсанты исполнили знаменитые композиции Пугачевой.

Одной из ведущих вечера стала Лолита Милявская, назвавшая Анжелику Варум образцом женственности, элегантности и чувственной сексуальности в российском шоу-бизнесе. В этот вечер Лолита исполнила известную песню Варум «Городок».

Отметим, что помогал артистке петь любимый миллионами хит весь зрительный зал. В какой-то момент Лолита вообще замолчала и дала поклонникам Анжелики исполнить композицию самим.

Потом на сцену вышла и сама Анжелика Варум, которая для своего творческого вечера предпочла скромный и стильный наряд — белоснежную рубашку и черную длинную юбку. Певица исполнила композицию «Все в твоих руках».

Что касается конкурсантов, по итогам голосования, пока лидирует представительница Албании Inis Neziri. Завершился третий день «Новой Волны — 2019» вечеринкой «Зимняя сказка», на которой Анжелику Варум, которой в мае исполнилось 50 лет, с юбилеем поздравляли любимый супруг Леонид Агутин, поклонники и звездные гости.

Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru

В честь юбилея виновнице торжества преподнесли эффектный торт «Зимняя вишня», названный в честь еще одного из ее хитов.

Больше знаменитостей и участников конкурса с третьего дня «Новой Волны» — в нашей фотогалерее.

Текст: Ангелина Нежная

Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru

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