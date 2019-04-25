«Эффектная скромная леди»: Татьяна Навка в платье Herver Pierre очаровала поклонников на закрытии ММКФ

Закрытие Московского международного кинофестиваля прошло 25 апреля. По красной дорожке прошли российские и зарубежные знаменитости: Ирина Апексимова с дочерью, Екатерина Шпица, Алла Вербер, Анна Снаткина и Виктор Васильев, Роман Архипов, Елена Захарова, режиссер Ким Ки Дук под руку с Ириной Безруковой и другие звезды.

Известная фигуристка и телеведущая Татьяна Навка в этот вечер остановила выбор на скромном бело-розовом платье от Herver Pierre и украшениях Chopard.