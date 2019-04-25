«Эффектная скромная леди»: Татьяна Навка в платье Herver Pierre очаровала поклонников на закрытии ММКФ

Закрытие Московского международного кинофестиваля прошло 25 апреля. По красной дорожке прошли российские и зарубежные знаменитости: Ирина Апексимова с дочерью, Екатерина Шпица, Алла Вербер, Анна Снаткина и Виктор Васильев, Роман Архипов, Елена Захарова, режиссер Ким Ки Дук под руку с Ириной Безруковой и другие звезды.
Известная фигуристка и телеведущая Татьяна Навка в этот вечер остановила выбор на скромном бело-розовом платье от Herver Pierre и украшениях Chopard.
Фото: Екатерина Ширинкина/ Passion.ru
Элегантность и утонченный вкус 44-летней жены Дмитрий Пескова отметили ее подписчики. В Instagram они оставили десятки комментариев. «Великолепна Восхитительна Неповторимая красавица», «Сумасойти как это красиво, просто супер вкус», «Элегантность, скромность, красота», «Очень красивое платье и очень эффектная леди», - отметили поклонники Навки (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена. — прим. ред.).
Для закрытой вечеринки ММКФ-2019 Татьяна выбрала свободное шелковое платье с черным поясом.
А какой образ Татьяны вам нравится больше?
Текст: Галина Нежнева
Фото: Екатерина Ширинкина/ Rassion.ru, Instagram
Видео: Instagram
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!