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«Эффектная скромная леди»: Татьяна Навка в платье Herver Pierre очаровала поклонников на закрытии ММКФ

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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Татьяна Навка на закрытии ММКФ-2019

Фото: Екатерина Ширинкина/ Passion.ru
Для торжественного вечера фигуристка выбрала лаконичный наряд известного бренда.

Закрытие Московского международного кинофестиваля прошло 25 апреля. По красной дорожке прошли российские и зарубежные знаменитости: Ирина Апексимова с дочерью, Екатерина Шпица, Алла Вербер, Анна Снаткина и Виктор Васильев, Роман Архипов, Елена Захарова, режиссер Ким Ки Дук под руку с Ириной Безруковой и другие звезды.

Известная фигуристка и телеведущая Татьяна Навка в этот вечер остановила выбор на скромном бело-розовом платье от Herver Pierre и украшениях Chopard.

Татьяна Навка

Фото: Екатерина Ширинкина/ Passion.ru

Элегантность и утонченный вкус 44-летней жены Дмитрий Пескова отметили ее подписчики. В Instagram они оставили десятки комментариев. «Великолепна Восхитительна Неповторимая красавица», «Сумасойти как это красиво, просто супер вкус», «Элегантность, скромность, красота», «Очень красивое платье и очень эффектная леди», - отметили поклонники Навки (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена. — прим. ред.).

Для закрытой вечеринки ММКФ-2019 Татьяна выбрала свободное шелковое платье с черным поясом.

А какой образ Татьяны вам нравится больше?

Текст: Галина Нежнева

Фото: Екатерина Ширинкина/ Rassion.ru, Instagram

Видео: Instagram

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