Эффектная Ирина Безрукова, нежная Екатерина Гусева и другие звезды на премьером показе фильма «Форсаж: Хоббс и Шоу»

31 июля в кинотеатре КАРО SKY 17 АВИАПАРК состоялась премьера фильма «Форсаж: Хоббс и Шоу», которую посетили не мало отечественных звезд.

Мероприятие посетили певец T-Killah, рэпер Александр ST с супругой Ассоль, певец JONY, актриса Ирина Безрукова, певец Влад Соколовский, актриса шоу Comedy Woman Мария Кравченко, певец Денис Клявер с супругой Ириной. Также на красной ковровой дорожке появились и актриса и автор шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова, певец Прохор Шаляпин, телеведущая канала «Россия-1» Елена Николаева, актер Иван Жвакин и многие другие.

Американский боевик «Форсаж: Хоббс и Шоу» сегодня вышел в российский прокат. Сюжет киноленты разворачивает спустя два года после событий фильма «Форсаж 8» и сосредотачивается на двух главных героях — Люке Хоббсе (Дуэйн Джонс) и Деккарде Шоу (Джейсон Стейтем). Они, будучи заклятыми врагами, в этот раз вынуждены забыть о своих разногласиях и восстать против общего неуязвимого врага — сверхчеловека Брикстон. Ради спасения близких людей и всей планеты невероятный тандем Хоббса и Шоу объединят свои усилия.

Режиссером фильма выступил Дэвид Литч, известный по своим работам над фильмами «Дэдпул 2» и «Взрывная блондинка».