Ее знали все: скончалась одна из самых известных любовниц Америки

В 70-е годы ее имя было знакомо каждому. Обычная стриптизерша стала знаменитой после драки с Уилбуром Миллсом, известным демократическим политиком. На тот момент мужчина был чуть ли не самым влиятельным политическим деятелем в стране, он возглавлял бюджетный комитет и даже предлагал свою кандидатуру на пост президента в 1972 году. Много лет был женат на своей супруге Кларин Биллингсли, с которой познакомился еще в школьные годы.

С нашей героиней Уилбур познакомился в 1973 году. На тот момент ему уже было 65 лет, а ей – 38. С мужем она была разведена, но жила с ним и тремя детьми под одной крышей. Политик постоянно появлялся с Фанни на публике, а однажды даже провел с ней три недели на островах. По словам любовницы, она даже забеременела от возлюбленного, на время оставила стриптиз и мечтала о свадьбе, которой так и не произошло.

Об их романе общественность узнала случайно. Дело было так: однажды полицейские остановили дорогую машину, которая проезжала на быстрой скорости. В этот момент из нее выскочила женщина и головой вниз нырнула в Приливной бассейн. Ее отправили в психиатрическую клинику на обследование, а в машине сидел конгрессмен и еще две женщины. Все это видели журналисты, прибывшие на шум на место вместе с полицией и задержание стало громкой сенсацией.

С того дня расценки Фанни выросли с 500 долларов в неделю до 15000. Политику это не нравилось, ревность заставила его следить за танцовщицей, он даже запретил возлюбленной полностью оголяться на сцене. Дело дошло до того, что она вывела его на сцену и представила публике.

Все это заставило конгрессмена уйти отставку и показательно пролечиться от алкоголизма, на который он в покаянном заявлении сослался как на причину своего недостойного поведения. В конечном итоге политик помирился с женой, которая смогла найти в себе силы простить любимого, а уже известная и прославленная Фанни Фокс принимала участие в телесъемках, фотосессиях для крупных изданий, а позднее даже написала книгу, где подробно рассказала о своем главном романе.