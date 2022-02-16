Единственный сын Присциллы Пресли женился
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Фото: Paul Fenton/Global Look Press
Безусловно, на Гарибальди направлен пристальный взор журналистов. Молодой человек занимается музыкой. Он является основателем и фронтменом популярной в США группы Them Guns. Из-за пандемии коронавируса во всем мире музыкальную карьеру вместе с гастролями пришлось отодвинуть на второй план, зато у Навароне появилось время наладить свою личную жизнь.
Со всем недавно сын Присициллы Пресли женился на своей избраннице Элизе. Об этом сообщает издание The Sun. Пара провстречалась около четырех лет и решила узаконить свои отношения. Свадьбу сыграли в Швейцарии. Церемония прошла под открытым небом в кругу близких друзей и родственников.
«Я никогда не думал, что найду коллегу, которая окажется настолько понимающей и поддерживающей. Благодаря ей все становится намного проще. Не могу представить без нее свою жизнь», — отметил Навароне Гарибальди.
Похоже, супруги действительно счастливы в отношениях друг с другом. Избранница Навароне отзывается о нем тоже очень нежно и тепло: «Навароне действительно самый искренний, милый и чувствительный мужчина, которого я когда-либо знала, и мне так повезло, что мы можем начать нашу совместную жизнь как муж и жена».
Мать жениха не скрывала своих чувств и говорила, что она вне себя от радости в течение всего праздника. «Они вместе уже четыре года, и мы все терпеливо ждали этого дня», — отметила Присцилла.
Фото: Global Look Press