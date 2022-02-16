Единственный сын Присциллы Пресли женился

«Я никогда не думал, что найду коллегу, которая окажется настолько понимающей и поддерживающей. Благодаря ей все становится намного проще. Не могу представить без нее свою жизнь», — отметил Навароне Гарибальди.

Похоже, супруги действительно счастливы в отношениях друг с другом. Избранница Навароне отзывается о нем тоже очень нежно и тепло: «Навароне действительно самый искренний, милый и чувствительный мужчина, которого я когда-либо знала, и мне так повезло, что мы можем начать нашу совместную жизнь как муж и жена».

Мать жениха не скрывала своих чувств и говорила, что она вне себя от радости в течение всего праздника. «Они вместе уже четыре года, и мы все терпеливо ждали этого дня», — отметила Присцилла.