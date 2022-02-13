Единственная дочь певицы Варвары вышла замуж — фото со свадьбы

Свадьба Варвары и ее возлюбленного прошла скромно в одном из столичных ресторанов. На торжестве присутствовали только самые близкие друзья и родственники пары.

Помимо дочери, певица и ее супруг воспитывают еще троих сыновей — Ярослава от первого брака артистки, а также Василия и Сергея от первого брака Михаила. Варвара — единственный общий ребенок исполнительницы и ее мужа.