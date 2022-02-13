Единственная дочь певицы Варвары вышла замуж — фото со свадьбы
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Фото: Пресс-служба
Избранником дочери певицы, которую тоже зовут Варвара, стал ее бывший одноклассник Алексей.
Звездная мама счастлива за наследницу и одобряет ее выбор. «Весь день не могла сдержать слез, хотя очень старалась. Оказывается, свадьба любимой и единственной дочки — это что-то совершенно невероятное. До сих пор не могу прийти в себя. Теперь моя Варя — взрослая женщина, создавшая собственную семью, и я так за нее счастлива!» — рассказала артистка в интервью для «7Дней».
Фото: Пресс-служба
Несмотря на радость за счастье любимой дочери, Варвара считает, что ранний брак — это достаточно смелый шаг для молодой девушки. Но сама певица и ее супруг Михаил Сусов уверены в решении наследницы и считают ее выбор полностью взвешенным и осознанным. Молодые люди встречаются уже достаточно давно, еще со школы, и Алексей уже стал настоящим членом большой звездной семьи.
Свадьба Варвары и ее возлюбленного прошла скромно в одном из столичных ресторанов. На торжестве присутствовали только самые близкие друзья и родственники пары.
Помимо дочери, певица и ее супруг воспитывают еще троих сыновей — Ярослава от первого брака артистки, а также Василия и Сергея от первого брака Михаила. Варвара — единственный общий ребенок исполнительницы и ее мужа.
Фото: Instagram, пресс-служба