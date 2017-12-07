Сергей Лазарев и Дима Билан представили клип на романтичную песню «Прости меня»
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Премьера долгожданного музыкального видео состоялась сегодня.
Сергей Лазарев и Дима Билан в начале этого лета немало удивили своих поклонников совместным дуэтом на песню «Прости меня». Спустя некоторое время после премьеры песни стало известно, что музыканты отправились в Португалию на съемки клипа, который представили публике менее часа назад.
Долгое время артисты интриговали своих фанатов будущим видео. Например, Сергей Лазарев опубликовал в Instagram архивные фото: «Сегодня эти мальчики взорвут интернет своим совместным видео. Альтернативная обложка сингла «Прости меня»! С @bilanofficial».
А Дима Билан просто сообщил фолловерам, что «убеждён, что вам понравится ролик #ПростиМеня! Осталось совсем немного! Знаю, как вы его ждёте, поэтому настроение вам обеспечим! 😌 У нас с @lazarevsergey и @leokolos @mozgiproduction получилась очень художественная работа!!!»
Предлагаем вам посмотреть и оценить новую работу популярных музыкантов!
Фото: instagram