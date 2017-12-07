Премьера долгожданного музыкального видео состоялась сегодня.

Сергей Лазарев и Дима Билан в начале этого лета немало удивили своих поклонников совместным дуэтом на песню «Прости меня». Спустя некоторое время после премьеры песни стало известно, что музыканты отправились в Португалию на съемки клипа, который представили публике менее часа назад.

Долгое время артисты интриговали своих фанатов будущим видео. Например, Сергей Лазарев опубликовал в Instagram архивные фото: «Сегодня эти мальчики взорвут интернет своим совместным видео. Альтернативная обложка сингла «Прости меня»! С @bilanofficial».

А Дима Билан просто сообщил фолловерам, что «убеждён, что вам понравится ролик #ПростиМеня! Осталось совсем немного! Знаю, как вы его ждёте, поэтому настроение вам обеспечим! 😌 У нас с @lazarevsergey и @leokolos @mozgiproduction получилась очень художественная работа!!!»

Предлагаем вам посмотреть и оценить новую работу популярных музыкантов!

Фото: instagram