Премьера долгожданного музыкального видео состоялась сегодня.

Сергей Лазарев и Дима Билан в начале этого лета немало удивили своих поклонников совместным дуэтом на песню «Прости меня». Спустя некоторое время после премьеры песни стало известно, что музыканты отправились в Португалию на съемки клипа, который представили публике менее часа назад.

Долгое время артисты интриговали своих фанатов будущим видео. Например, Сергей Лазарев опубликовал в Instagram архивные фото: «Сегодня эти мальчики взорвут интернет своим совместным видео. Альтернативная обложка сингла «Прости меня»! С @bilanofficial».