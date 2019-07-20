«Единение с природой»: Анастасия Макеева взбудоражила поклонников снимком с букетом ромашек

37-летняя Анастасия Макеева не только успешная актриса и певица, но и востребованная фотомодель. Звезда театра и кино регулярно делится в блоге кадрами из фотосессий, в которых предстает в неожиданных образах. Одна из последних съемок, в которой Анастасия приняла участие, прошла на ромашковом поле. На снимках, появившихся в Instagram, обнаженная Макеева позирует с пышным букетом полевых цветов: «Ну что ж!!!! Пребодрейшее утро или нежное и трепетное утро? Какое оно у вас и каким оно станет после моего сегодняшнего поста????Забавное чувство меня посетило, раньше я реагировала и даже обижалась ,когда вы меня отчитывали и унижали, воспитывали и кидали в меня камни, теперь я в низком реверансе от благодарности за мою сталь в броне перед вами-мои учителя!!! Вы воспитали во мне силу и терпение и мне кажется все по плечу теперь✊😜Я не верю ,что мир идеален и среди вас есть и будут те, кто не в состоянии понять, что ФОТОГРАФИЯ - это вид искусства и весьма большой труд и талант. Да и зачем мне убеждать, убежденных в обратном???? Короче, особо примитивные увидят «ж***». Те, кто ценит красоту и гармонию ,я вам рада!!!».