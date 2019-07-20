«Единение с природой»: Анастасия Макеева взбудоражила поклонников снимком с букетом ромашек

37-летняя Анастасия Макеева не только успешная актриса и певица, но и востребованная фотомодель. Звезда театра и кино регулярно делится в блоге кадрами из фотосессий, в которых предстает в неожиданных образах. Одна из последних съемок, в которой Анастасия приняла участие, прошла на ромашковом поле. На снимках, появившихся в Instagram, обнаженная Макеева позирует с пышным букетом полевых цветов: «Ну что ж!!!! Пребодрейшее утро или нежное и трепетное утро? Какое оно у вас и каким оно станет после моего сегодняшнего поста????Забавное чувство меня посетило, раньше я реагировала и даже обижалась ,когда вы меня отчитывали и унижали, воспитывали и кидали в меня камни, теперь я в низком реверансе от благодарности за мою сталь в броне перед вами-мои учителя!!! Вы воспитали во мне силу и терпение и мне кажется все по плечу теперь✊😜Я не верю ,что мир идеален и среди вас есть и будут те, кто не в состоянии понять, что ФОТОГРАФИЯ - это вид искусства и весьма большой труд и талант. Да и зачем мне убеждать, убежденных в обратном???? Короче, особо примитивные увидят «ж***». Те, кто ценит красоту и гармонию ,я вам рада!!!».
«Не могу лишить себя удовольствия излить чуточку сарказма 😜😎,что думаю падать мне больше некуда???? Получите, мои дорогие брюзжащие добрячки, я пикирую словно ястреб и прижми ушки, а лучше спрятаться в норку 😝иначе сожру, не прожевывая 😂😂😂 А теперь, ДОБРОЕ И ЛАСКОВОЕ УТРО, дорогие друзья!!!!Какие волшебные фотографии мы сделали с @batkova_elena 👌🔥 и лично я вижу в них не пресловутую пошлость и падение, а нежность, женственность и единение с природой(КОТОРОЕ, НАДО СКАЗАТЬ, ВО ВРЕМЯ СЪЕМКИ 😂😂😂😂ЧУТЬ ПОКУСЫВАЛО И ЦАРАПАЛО МОЕ ТЕЛО)😱Ну понесласььььь…….. Как вам поле ромашек и девушка на рассвете в нем???(роль девушки исполняет актриса театра и кино Анастасия Макеева)», — подписала публикацию Анастасия.
«Потрясающая красота и нежность», «Супер! Так им всем, козлинам!», «Очень редко комменты пишу. И многое не нравится, хотя другие восторгаются. Но эти фото понравились несказанно!», «Без пошлости», «Мне 60 лет и я восхищаюсь красотой и активностью!!!», «Букет уберите, вы может хотите ещё что то показать, как не стыдно, взрослая женщина», — отреагировали подписчики актрисы.
А вам нравится Анастасия Макеева?
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Текст: Наталья Емельянова
Фото и видео: Instagram
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