Эдгард Запашный станет отцом в третий раз

Известный дрессировщик и директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный готовится вновь стать отцом. И если для артиста это будет третий ребенок, то вот для его 26-летней супруги Ярославны малыш станет первенцем.

«Срок уже приличный. Малыш родится в начале осени. Беременность протекает легко, Ярославна ведет активный образ жизни: ходит на концерты, встречается с друзьями, выезжает за город. За четыре года они с Эдгардом успели проверить отношения и поняли, что созрели для потомства», — цитирует друзей пары «СтарХит».

Публикация от Цирк Братьев Запашных (@zapashny.ru) Июн 21 2017 в 11:06 PDT