Эдгард Запашный станет многодетным отцом
Известный дрессировщик и директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный готовится вновь стать отцом. И если для артиста это будет третий ребенок, то вот для его 26-летней супруги Ярославны малыш станет первенцем.
«Срок уже приличный. Малыш родится в начале осени. Беременность протекает легко, Ярославна ведет активный образ жизни: ходит на концерты, встречается с друзьями, выезжает за город. За четыре года они с Эдгардом успели проверить отношения и поняли, что созрели для потомства», — цитирует друзей пары «СтарХит».
Напомним, что у дрессировщика подрастают две дочки: Стефания и Глория от фитнес-инструктора Ольги Денисовой, с которой Эдгард встречался несколько лет.
Фото: instagram.com, starface.ru, eastnews.ru, globallookpress.com