Эдгард Запашный расстался с матерью своего сына после 7 лет отношений
Союз Эдгарда Запашного и его возлюбленной Ярославны Демешко просуществовал 7 лет. За это время женщина подарила дрессировщику сына Даниэля.
Причину расставания Запашный не назвал, но отметил, что они сохранили прекрасные теплые отношения, остались друзьями и сына будут воспитывать вместе.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @yaroslavna_viktorovna
Также он отметил, что ни он, ни его экс-возлюбленная не будут давать никаких комментариев на тему их расставания и взаимоотношений.
«Теперь мы просто друзья! Уважаемая пресса, которая, вполне возможно, возбудится на фоне этой НОВОСТИ: пожалуйста, не рассчитывайте на комментарии или объяснения с нашей стороны! Не будет никаких интервью и походов по ток-шоу. Мы с Ярославной продолжаем общаться и воспитаем лучшего сына на планете Земля! Берегите себя, и всем большое спасибо».
Пара познакомилась в 2013 году при необычных обстоятельствах — Запашный заметил девушку на бою Сергея Емельяненко — она выносила таблички с номерами раундов. Они долгое время общались по телефону, а потом встретились и у них завязались отношения.
Фото: Instagram Эдгарда Запашного, Ярославны Демешко
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