Эдгард Запашный расстался с матерью своего сына после 7 лет отношений

Союз Эдгарда Запашного и его возлюбленной Ярославны Демешко просуществовал 7 лет. За это время женщина подарила дрессировщику сына Даниэля.

Причину расставания Запашный не назвал, но отметил, что они сохранили прекрасные теплые отношения, остались друзьями и сына будут воспитывать вместе.