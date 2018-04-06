Еда от звезды: Ольга Бузова станет ресторатором

Бузова не называет конкретную дату открытия заведения, кроме того, завесой тайны покрыта кухня ресторана и предполагаемый уровень цен. Стоит отметить, что слухи о ресторанном бизнесе Ольги Бузовой появились в Сети еще год назад. Как отмечает Starhit, вместе с бизнесменом Кареном Мелконяном знаменитость основала компанию «БУЗОВА РЕСТ КОМПАНИ», которая будет специализироваться на оказании услуг питания потребителям. Поклонники уверены, что Ольга создаст свой собственный сервис по доставке готовых блюд — в Сети уже зарегистрированы доменные имена buzovafood.ru и buzovasalaty.ru.

А как вы думаете, каким будет первый ресторан от Ольги Бузовой?