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Еда от звезды: Ольга Бузова станет ресторатором

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Фото из Instagram Ольги Бузовой
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Телеведущая поделилась грандиозными планами на ближайшее время.

32-летняя Ольга Бузова не намерена останавливаться на покорении музыкального Олимпа и завоевании телевидения. На прошедшей недавно пресс-конференции звезда рассказала о запуске собственной криптовалюты BUZCOIN. А в новом выпуске влога Ольга рассказала, что станет ресторатором: «В ближайшее время в центре Москвы, на Цветном бульваре, откроется мой первый ресторан. Этому проекту два года. Мы два года разрабатывали концепцию, около года искали место. И вот наконец-то финал, все готово, найдено помещение, сейчас приступаем к ремонтным работам. Скоро откроется мой первый ресторан в Москве!».

Бузова не называет конкретную дату открытия заведения, кроме того, завесой тайны покрыта кухня ресторана и предполагаемый уровень цен. Стоит отметить, что слухи о ресторанном бизнесе Ольги Бузовой появились в Сети еще год назад. Как отмечает Starhit, вместе с бизнесменом Кареном Мелконяном знаменитость основала компанию «БУЗОВА РЕСТ КОМПАНИ», которая будет специализироваться на оказании услуг питания потребителям. Поклонники уверены, что Ольга создаст свой собственный сервис по доставке готовых блюд — в Сети уже зарегистрированы доменные имена buzovafood.ru и buzovasalaty.ru.

А как вы думаете, каким будет первый ресторан от Ольги Бузовой?

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