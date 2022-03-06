Джош Хартнетт женился на матери своих детей после 10 лет отношений

Голливудский красавчик Джош Хартнетт и британская актриса Тэмсин Эгертон вместе с 2012 года. Пара воспитывает троих детей и ведет закрытую жизнь.

Свадьба актеров состоялась в ноябре прошлого года, но известно об этом стало только сейчас. Частная церемония бракосочетания прошла в День Гая Фокса в ратуши Старого Мэрилебона, сообщает The Sun. На торжестве присутсвовали менее 12 человек, только самые близкие пары и их дети.

Джош и Тэмсин познакомились на съемках фильма «Путешественник во времени». Между актерами быстро завязались романтические отношения, несмотря на разницу в возрасте в 10 лет.

Долгие годы влюбленные планировали пойти к алтарю, но из-за рождения детей, а потом и пандемии, откладывали этот момент. «Это произойдет, но сейчас мы сосредоточены на детях. Дети очень маленькие», — говорила в немногочисленных интервью Тэмсин.

Джош и вовсе спокойно относился к тому, что молодые родители не женаты официально. Ведь это не мешало им быть полноценной семьей. «Больше всего я горжусь тем, что я отец троих детей, у меня хорошие отношения с партнером и прекрасная семейная жизнь», — делился Хартнетт.

Теперь, когда дети достаточно подросли. Младшему исполнилось два года, а старшему шесть — их родители нашли время на свадьбу.