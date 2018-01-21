Испанская модель устроила вечеринку в честь своего праздника.

Сегодня исполняется 24 года подруге одного из всемирно известных футболистов Криштиану Роналду Джорджине Родригес. В честь дня рождения знаменитая модель устроила в Мадриде вечеринку, о которой рассказала в Instagram: «Прекрасный день с любимыми людьми! Сегодня день моего рождения и я благодарна за то, что подарил мне этот год». Пользователи Сети обратили внимание, что Криштиану нет на фотографиях с дня рождения. Однако, Джорджина отметила, что ее ждет продолжение праздника с «другими особенными людьми».