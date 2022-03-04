Джордж Клуни рассказал, почему не заводил детей до 50 лет и почему быстро женился на Амаль

Ранее Джордж Клуни рассказывал о своих чувствах после встречи с будущей супругой. По словам актера, он сразу понял, Амаль женщина его мечты. «Я встретил ее у и меня перехватило дыхание. Она была блестящей, веселой, красивой и доброй. Я как будто сбился с ног», — вспоминает звезда Голливуда. Влюбленные обручились через несколько месяцев после знакомства и сыграли свадьбу в первый же год отношений.

Амаль рассказала, что обрела равновесие и спокойствие, став матерью. Жена Джорджа Клуни всегда мечтала иметь детей и крепкую семью. А вот ее супруг, наоборот, никогда не ставил себе цель поскорее обзавестись наследниками.

Джордж не хотел торопиться с рождением детей. Для него было важно найти человека, в котором он будет уверен, чтобы создать семью. «Я не думал, что моя жизнь не будет полноценной без детей. Я чувствовал, что прожил довольно яркую жизнь», — добавил актер. Встретив свою будущую жену, Клуни понял, что с ней он готов завести детей и посвятить свою жизнь воспитанию малышей. Сейчас он наслаждается отцовством и говорит, что его жизнь стала гораздо лучше с появлением близнецов.

Фото: Global Look Press