Джордж Клуни опроверг вторую беременность супруги

Якобы там, как сообщила пресса, Клуни рассказали о скором пополнении в семействе своим друзьям на званом ужине еще в начале июля.

Но представители актера поспешили опровергнуть эту информацию, сообщает Dailymail: «Истории о том, что Амаль Клуни беременна, не соответствуют действительности».

Напомним, что актера Джорджа Клуни и юриста Амаль Аламуддин впервые заметили вместе в феврале 2014 года. Спустя всего три месяца пара объявила о помолвке. В августе этого же года возлюбленные расписались в Лондоне, а само свадебное торжество прошло в сентябре в Венеции. С тех пор Джордж не раз признавался в интервью, что нашел любовь всей своей жизни. В 2017 году Амаль родила близнецов.