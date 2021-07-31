Джордж Клуни опроверг вторую беременность супруги
60-летний Джордж Клуни и 43-летняя Амаль Аламуддин воспитывают двоих детей Александра и Эллу. Двойняшки появились на свет четыре года назад.
Поклонники пары поспешили поздравить семью с еще одной радостной новостью, ведь 30 июля в прессе появилась информация о том, что супруга актера беременна близнецами.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Picture-alliance
Актер с супругой и детьми находятся в своем доме на озере Комо в Италии.
Якобы там, как сообщила пресса, Клуни рассказали о скором пополнении в семействе своим друзьям на званом ужине еще в начале июля.
Но представители актера поспешили опровергнуть эту информацию, сообщает Dailymail: «Истории о том, что Амаль Клуни беременна, не соответствуют действительности».
Напомним, что актера Джорджа Клуни и юриста Амаль Аламуддин впервые заметили вместе в феврале 2014 года. Спустя всего три месяца пара объявила о помолвке. В августе этого же года возлюбленные расписались в Лондоне, а само свадебное торжество прошло в сентябре в Венеции. С тех пор Джордж не раз признавался в интервью, что нашел любовь всей своей жизни. В 2017 году Амаль родила близнецов.
Фото и видео: Picture-alliance
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram