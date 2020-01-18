Джордж Клуни, Хоакин Феникс или Роберт Де Ниро? Дмитрий Исхаков показал, каким его видит Полина Гагарина
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Фото: Instagram Дмитрия Исхакова
В 2014 году певица Полина Гагарина вышла замуж за фотографа Дмитрия Исхакова.
Муж артистки является автором множества ее фотопортретов, а несколько часов назад Дмитрий показал, каким его видит супруга: «Спасибо моей жене, за то что видит меня таким :) кстати, записывайтесь на фотосессию к Полине. Не буду врать, дёшево не будет, однако какой экспириенс!».
«Ты здесь прямо другой! Очень круто! Навеяло что-то от Хоакина Феникса и Роберта де Ниро в молодости :))», «Вы друг друга видите с любовью», «Джордж Клуни!!!!», «И правда получилось круто», «Ай, красивыый», «Много талантов у вашей жены», «Красота, сделанная с любовью!», «Вы с Полиной очень красивая пара!👍🏼Вам бы в актеры...султана Сулеймана какого-нибудь играть», «На этом фото Вы реально другой ☺️... Круто увидеть мужчину глазами любящей жены, и убедиться, что параллельная вселенная в нас самих. Спасибо Полине, и Вам!!!!», «Вы мне Довлатова напомнили)», «Какой красивый муж у Полины», — восторгаются подписчики Исхакова.
Напомним, Дмитрий Исхаков стал вторым супругом Полины Гагариной. В 2007 году певица вышла замуж за актера Петра Кислова, с которым развелась через три года после свадьбы. От первого брака у Полины есть 12-летний сын Андрей, а во втором браке на свет появилась дочь Мия.
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Фото: Instagram, Global Look Press
Видео: Instagram
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