Джордж Клуни и его супруга снова ждут близнецов?
Джордж Клуни и его супруга Амаль, вероятно, совсем скоро снова станут родителями. Такую информацию инсайдеры сообщили изданию Ok!
По сообщениям источников, пара не просто ждет малыша – у них снова будут близнецы. При этом всем близким друзьям они уже рассказали о пополнении – для этого близких людей собрали в любимом заведении актера – итальянском ресторане Il Gatto Nero.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Stephen Lock/ZUMAPRESS.com
Кроме того, уточняется, что старшим детям родители тоже рассказали о пополнении.
Сейчас Амаль, как уточняют инсайдеры, находится в третьем триместре беременности.
Брак Клуни длится с 2014 года, а познакомились они годом ранее, в 2013 году. А через три года после свадьбы на свет появились замечательные двойняшки.
Интересно, что к шоу-бизнесу супруга Клуни никакого отношения не имеет. По профессии она юрист, и работала в Международном суде ООН, специализируясь на правах человека. А с 2010 года она работает юристом в фирме под названием Doughty Street Chambers.
Фото: Global Look press
Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!