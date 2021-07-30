Джордж Клуни и его супруга снова ждут близнецов?

Сейчас Амаль, как уточняют инсайдеры, находится в третьем триместре беременности.

Брак Клуни длится с 2014 года, а познакомились они годом ранее, в 2013 году. А через три года после свадьбы на свет появились замечательные двойняшки.

Интересно, что к шоу-бизнесу супруга Клуни никакого отношения не имеет. По профессии она юрист, и работала в Международном суде ООН, специализируясь на правах человека. А с 2010 года она работает юристом в фирме под названием Doughty Street Chambers.