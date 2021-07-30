passion.ru

Джордж Клуни и его супруга снова ждут близнецов?

Сейчас пара уже воспитывает двойняшек – дочь Эллу и сына Александра. Однако источники СМИ сообщают, что у пары снова будут близнецы.
Джордж Клуни и его супруга снова ждут близнецов?

Джордж Клуни и его супруга Амаль, вероятно, совсем скоро снова станут родителями. Такую информацию инсайдеры сообщили изданию Ok!

По сообщениям источников, пара не просто ждет малыша – у них снова будут близнецы. При этом всем близким друзьям они уже рассказали о пополнении – для этого близких людей собрали в любимом заведении актера – итальянском ресторане Il Gatto Nero.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 10

Джордж Клуни

Фото: Stephen Lock/ZUMAPRESS.com

Кроме того, уточняется, что старшим детям родители тоже рассказали о пополнении.

Сейчас Амаль, как уточняют инсайдеры, находится в третьем триместре беременности.

Брак Клуни длится с 2014 года, а познакомились они годом ранее, в 2013 году. А через три года после свадьбы на свет появились замечательные двойняшки.

Интересно, что к шоу-бизнесу супруга Клуни никакого отношения не имеет. По профессии она юрист, и работала в Международном суде ООН, специализируясь на правах человека. А с 2010 года она работает юристом в фирме под названием Doughty Street Chambers.

Фото: Global Look press

Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!