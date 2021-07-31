Джонни Депп выиграл ходатайство против Эмбер Херд в деле о 7 млн долларов
Пять лет назад общественность потрясла новость о расставании голливудского актера Джонни Деппа и его молодой коллеги по фильму «Ромовый дневник» Эмбер Херд. Влюбленные пробыли в браке чуть больше года и разошлись со скандалом.
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Фото: Picture-alliance
Актриса обвинила Деппа в домашнем насилии, рукоприкладстве и алкогольной зависимости.
Аргументы против Деппа стоили ему репутации, карьеры и немалых финансовых потерь. Тогда суд обязал Джонни выплатить бывшей супруге 7 млн долларов отступных, которые она обещала потратить на благотворительность.
Эмбер не раз говорила прессе, что ей не нужны деньги бывшего мужа. Миллионы должны были быть поделены поровну между детской больницей Лос-Анджелеса и Американским союзом гражданских свобод.
Актер обратился в Союз гражданских свобод, чтобы установить, дошли ли деньги до адресата, как обещала Херд. Адвокаты Деппа считают, что слова и «жест доброй воли» Эмбер были фикцией. Cоюз отказался предоставить информацию об оплате, как сообщает Daily Mail.
Тогда звезда «Пиратов» одержал крупную победу, обратившись в Верховный суд Нью-Йорка, и выиграв ходатайство, благодаря которому он сможет выяснить куда пошли деньги. Судья удовлетворил 23 из 24 запросов в ходатайстве актера, что означает – организация должна предоставить документы, касающиеся благотворительных пожертвований Херд.
В конце 2020 года Депп уже обращался в суд с просьбой о пересмотре дела о клевете. Джонни всячески пытался доказать, что никогда не применял физическую силу к бывшей жене. Но аргументы были против актера, и суд отклонил иск.
Фото и видео: Picture-alliance
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