Джонни Депп остался без работы: Голливуд объявил актеру бойкот
Проблемы Джонни Деппа касаются обвинений его в рукоприкладстве со стороны голливудской актрисы. Началось все с публикаций в издании The Sun, журналисты которого надолго приклеили к Джонни злобное прозвище «избиватель жены» (wife beater). Судебный процесс с медиа не помог артисту реабилитировать имя — он его с треском проиграл. Суд в Лондоне счел, что ответчики доказали достоверность фактов систематического избиения девушки экс-супругом. После этого Депп лишился роли Грин-де-Вальда в «Фантастических тварях» и других крупных проектах.
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Фото: Supplied by FilmStills.net/Global Look Press
Но фильм «Великий» — не был рядовой лентой. Поэтому режиссер Эндрю Левитас решил связаться с представителями MGM, купившей права на показ в Америке, и разобраться. «Почему вы считаете, что личная жизнь актера важнее, чем их мертвые дети?», — задался вопросом постановщик, напомнив о страшных последствиях загрязнения воды в японской провинции. Создатели кино, включая продюсера Джонни Деппа, обещали жителям Минаматы с уважением показать их историю. Не получилось.
Считается, что на фоне скандала «Великий» на данный момент — единственный игровой проект, в котором задействован Джонни Депп. Однако в интервью The Times артист сообщил, что работает еще над рядом фильмов, и отметил, что они в некотором смысле станут его первыми картинами.
Но это не единственный протест против Деппа. Недавно организаторы 69 Международного кинофестиваля в Сан-Себастьяне объявили, что почетный приз за заслуги перед кинематографом (Donostia Award) достанется американскому актеру. И многие восприняли этот факт как потепление в сторону Джонни Деппа. Но данное решение вызвало критику от Испанской ассоциации женщин-кинематографистов. Глава организации Кристина Андре завила, что «такой лауреат не делает чести фестивалю, поскольку дает понять: если ты хороший актер, тебе сойдет с рук твой абьюз», передает ситуацию Variety.
Фото и видео: Rambler, Global Look Press
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