Джонни Депп остался без работы: Голливуд объявил актеру бойкот

Считается, что на фоне скандала «Великий» на данный момент — единственный игровой проект, в котором задействован Джонни Депп. Однако в интервью The Times артист сообщил, что работает еще над рядом фильмов, и отметил, что они в некотором смысле станут его первыми картинами.

Но это не единственный протест против Деппа. Недавно организаторы 69 Международного кинофестиваля в Сан-Себастьяне объявили, что почетный приз за заслуги перед кинематографом (Donostia Award) достанется американскому актеру. И многие восприняли этот факт как потепление в сторону Джонни Деппа. Но данное решение вызвало критику от Испанской ассоциации женщин-кинематографистов. Глава организации Кристина Андре завила, что «такой лауреат не делает чести фестивалю, поскольку дает понять: если ты хороший актер, тебе сойдет с рук твой абьюз», передает ситуацию Variety.