Джон Траволта впервые вышел с поклонниками на связь после новостей о смерти его жены

«Моя дочь Элла и я танцуем в память о маме. Одним из любимых занятий Келли было танцевать со мной», - оставил подпись актер.

Поклонники выразили актеру соболезнования и пожелали Джону найти в себе силы, чтобы пережить невосполнимую утрату.

Джон Траволта и Келли Престон познакомились в 1987 году на съемках фильма «Эксперты». 12 сентября 1991 года пара сыграла свадьбу во Флориде. У Джона и Келли родились трое детей: сыновья Джетт и Бенджамин и дочь Элла. В июле 2020 года Джон на своей странице в Инстаграм объявил, что супруга скончалась от продолжительной болезни. Оказалось, Престон на протяжении двух лет страдала от рака молочной железы. Семья держала диагноз Келли в тайне.