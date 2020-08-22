Джон Траволта впервые вышел с поклонниками на связь после новостей о смерти его жены
Фото: Instagram/ @johntravolta
Месяц назад звезда «Криминального чтива» сообщил поклонникам печальную новость: его супруга — актриса Келли Престон — скончалась от продолжительной болезни. С тех пор об актере ничего не было слышно. Поклонники уже начали переживать за Джона, который тяжело воспринял утрату. Наконец Траволта прервал молчание: в своем Инстаграм он разместил трогательное видео, на котором вместе с дочерью Эллой исполняет танец в честь жены.
«Моя дочь Элла и я танцуем в память о маме. Одним из любимых занятий Келли было танцевать со мной», - оставил подпись актер.
Поклонники выразили актеру соболезнования и пожелали Джону найти в себе силы, чтобы пережить невосполнимую утрату.
Джон Траволта и Келли Престон познакомились в 1987 году на съемках фильма «Эксперты». 12 сентября 1991 года пара сыграла свадьбу во Флориде. У Джона и Келли родились трое детей: сыновья Джетт и Бенджамин и дочь Элла. В июле 2020 года Джон на своей странице в Инстаграм объявил, что супруга скончалась от продолжительной болезни. Оказалось, Престон на протяжении двух лет страдала от рака молочной железы. Семья держала диагноз Келли в тайне.
Фото и видео: Instagram
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