Джоли, Портман, Тимберлейк и другие звезды, знаменитые «с пеленок»
Фото: Andrew Parsons/ Global Look press
Анджелина Джоли впервые появилась в кино, когда ей было всего 7 лет. Она снялась в фильме «В поисках выхода» 1982 года с матерью Маршелин Бертран и отцом Джоном Войтом. На решение Энджи стать актрисой повлияла мать, которая после развода с мужем занималась воспитанием детей.
От родителей Анджелине Войт (настоящее имя актрисы при рождении, — прим. ред.) досталась яркая и незаурядная внешность. В 14 лет уже участвовала в модных показах в Нью-Йорке, Лос-анджелесе и других городах. Первую большую роль она получила в 18 лет, но в малобюджетном фильме. Звездой она проснулась после выхода фильма «Прерванная жизнь», за который она получила «Оскар» как лучшая актриса второго плана.
С тех пор он она снялась в 58 фильмах, в 7 картинах она выступила в роли режиссера, а 12 картин спродюсировала.
Фото: Кадр фильма
Джастин Тимберлейк пришле в кино немного другим путем. Начинал он смузыки. С 12 лет он выступал в детском шоу «Клуб Микки Мауса» (оттуда, кстати, вышли многие знаменитости: Бритни Спирс, Кристина Агилера и другие, — прим. ред). Затем, набравшись опыта, Тимберлейк организовал мальчуковую группу `NSync, а после перебрался в большое кино.
Дебют в кино состоялся в 2000-м. Ему досталась роль в фильме «Угнать за 60 секунд». С тех пор Джастин много снимается. На его счету уже 100 фильмов и видеоклипов! К 17 фильмам он написал музыку.
В кино Кирстен Данст попала в 7 лет. И уже в 12 оона снималась с Брэдом Питтом и Антонио Бандерасом в «Интервью с Вампиром». У Кирстен и Питта даже был поцелуй. «Это было отвратительно, его губы были шершавые», — вспоминала юная звезда, в кадре едва прикоснувшаяся к кумиру миллионов.
В 13 она блистала в «Джуманджи», фильме, который до сих пор ремесматривают целыми семьями.
Карьеру Кирстен построила, можно сказать, ее мать Инез, продвигавшая ребенка везде где могла. Позднее Данст сокрушалась, что она потеряла детсво из-за постоянных кастингов. Но после она не раз говорила насколько признательна матери за все ее старания.
Главная роль юной Натали Портман — роль в «Леоне». Но ее 13-летняя девочка, отличавшаяся красотой и дерзостью, могла бы и не получить, если бы не ее мать. Мама до сих пор является единственным менежером актрисы, и за годы радоты научилась справляться со своими обязанностями блестяще.
На счету Портман более 70 фильмов: («Леон», «Схватка», «Близость», «Холодная гора» и другие). За главную роль в фильме «Черный лебедь» она получила «Оскар».
Фото: www.instagram.com/natalieportman/
Райна Гослинг рос настолько буйным парнем, что мать была внуждена переести его на домашнее обычение, а после перенаправить его неуемную энергию в нужное русло. Она водила ребенка на кастинги, и в дествте ему доставались роли во многочисленных сериалах.
В 13 лет Райан, как и многие его сегодняшние коллеги, оен прошел кастинг и стал одним из участников популярного шоу «Клуб Микки Мауса» на канале «Дисней». ОН старался работать усердно, и в 21 год получил роль в «большом» кино — фильме «Фанатик». Псосле роли посыпались одна за одной.
Самыми популярными фильмаи с его участием являются: «Дневник памяти», «Ла-Ла Ленд», «Место под соснами» (на съемках он познакомился с Евой Мендес, родившей ему двух дочерей), «Перелом», «Бегущий по лезвию 2049 и другие».
Фото: Kinopoisk.ru
Сестры Дакота и Эль Фаннинг в свои «небольшие» годы сделали блестящую карьеру в Голливуде. Старшая Дакота снималась в детстве с Томом Крузов в «Войне Миров» и с Робертом де Ниров в «Игре в прятки», младшая Эль играла с Анджелиной Джоли в «Малефисенте».
Дакота получила первую роль в 5 лет. Правда, это был рекламный ролик. Среди лучших фильмов Дакоты Фэннинг: «Я — Сэм», «Гнев», «Мечтатель», «Тайная жизнь пчел», «Сейчас самое время» (всего 66 фильмов).
Эль Фаннинг начала карьеру еще раньше: в 3 года ей досталась роль в фильме «Похищенные», где она изображала героиню Дакоты в более младшем возрасте. Младшая сестра по количеству фильмов почти доггнала старшую сестру — ее фильмография начитывает 62 фильма и сериала.
Фото: www.instagram.com/dakotafanning/
Леонардо Ди Каприо — один из самых популярных и талантливых актеров. И с этим трудно поспорить. За каждую свою роль он достоин получать «Оскар». Но главная кинонаграда досталась ему однажды, в 2016 году за роль в фильме «Выживший» (о, как за него болели фанаты по всему миру!). Всего у актера 5 номинаций только лишь на эту награду.
Впервые на экране Лео появился в два с половиной года, когда оте ц привел его в популярное детское шоу. После он снимался в рекламе и в сериалах (даже в «Санта-Барбаре»). Полноценная актерская карьера началась, когда Ди Каприо исполнилось 13: он снялся с Джонни Деппом в фильме «Что гложет Гилберта Грейпа». Парень блестяше исполнил роль умственно-осталого подроста. Пожалуй, нет образов, которые он не исполнил бы блестяще!
Фото: AdMedia/ Global Look press
Родители разглядели актерский талант в Кристиане Бейле и всячески развивали его. Карьера Бейла началась в 9 лет в рекламе. В 10 он уже играл в театре с Роуэном Аткинсоном. А в 14 получил главную роль в фильме «Мио, мой Мио». Тогда жде его пригласил в свой фильм «Империя солнца» сам Стивен Спилберг.
С тех пор Кристиан Бейл сыграл в 54 фильмах. Причем, порой он так меняется для роли. что с первых кадров его трудно узнать. Он то худеет, то толстеет на несколько десятков килограммов. Но после нескольких таких экспериментов он признался, что у него появились проблемы со здоровьем.
Бейл трижды играл Бэтмена.
Кто из этих актеров вам нравится больше всего? Напишите в комментариях.
Фото и видео: Кадры фильма «В поисках выхода», Kinopoisk.ru, Instagram, AdMedia, Andrew Parsons/ Global Look press
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