Джоли, Портман, Тимберлейк и другие звезды, знаменитые «с пеленок»

Анджелина Джоли впервые появилась в кино, когда ей было всего 7 лет. Она снялась в фильме «В поисках выхода» 1982 года с матерью Маршелин Бертран и отцом Джоном Войтом. На решение Энджи стать актрисой повлияла мать, которая после развода с мужем занималась воспитанием детей.

От родителей Анджелине Войт (настоящее имя актрисы при рождении, — прим. ред.) досталась яркая и незаурядная внешность. В 14 лет уже участвовала в модных показах в Нью-Йорке, Лос-анджелесе и других городах. Первую большую роль она получила в 18 лет, но в малобюджетном фильме. Звездой она проснулась после выхода фильма «Прерванная жизнь», за который она получила «Оскар» как лучшая актриса второго плана.

С тех пор он она снялась в 58 фильмах, в 7 картинах она выступила в роли режиссера, а 12 картин спродюсировала.