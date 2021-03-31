Джоди Фостер: как живет и сохраняет красоту одна из самых умных и талантливых актрис Голливуда

Джоди Фостер родилась 19 ноября 1962 года четвертым, младшим, ребенком в семье. Но отец — военный ВВС США — бросил семью еще до рождения малышки. Впервые на экране Джоди Фостер появилась в возрасте всего трех лет, снявшись в рекламе. А в 1970-х она уже играла в сериалах Disney, проложивших карьеру на большой экран многим голливудским знаменитостям.

В школе Джоди изучала французский язык, которым владеет в совершенстве. В будущем ей это пригодилось: некоторые свои роли для французского проката она дублировала сама. Кстати, Фостер считается одной из самых умных актрис — ее IQ достигает 132 (к слову, такой же уровень интеллекта у Николь Кидман, а у Шэрон Стоун — 154).