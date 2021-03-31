Джоди Фостер: как живет и сохраняет красоту одна из самых умных и талантливых актрис Голливуда
Фото: East News
Джоди Фостер родилась 19 ноября 1962 года четвертым, младшим, ребенком в семье. Но отец — военный ВВС США — бросил семью еще до рождения малышки. Впервые на экране Джоди Фостер появилась в возрасте всего трех лет, снявшись в рекламе. А в 1970-х она уже играла в сериалах Disney, проложивших карьеру на большой экран многим голливудским знаменитостям.
В школе Джоди изучала французский язык, которым владеет в совершенстве. В будущем ей это пригодилось: некоторые свои роли для французского проката она дублировала сама. Кстати, Фостер считается одной из самых умных актрис — ее IQ достигает 132 (к слову, такой же уровень интеллекта у Николь Кидман, а у Шэрон Стоун — 154).
Фото: East News
В большом кино юная Фостер появилась в 11 лет в фильме «Наполеон и Саманта» (до этого на ее счету было уже 22 сериала). А всего через год она сыграла у Мартина Скорсезе в фильме «Алиса здесь больше не живет». Еще через два года режиссер снял Джоди в своем культовом «Таксисте» с Робертом Де Ниро. 14-летняя Джоди удостоилась номинации на «Оскар».
Роль юной проститутки в исполнении нежной Джоди настолько впечатлила одного из ее фанатов Джона Хинкли, что он совершил покушение на президента, чтобы привлечь внимание юной красотки и завоевать ее сердце. В итоге неудачник оказался в тюрьме на долгие годы.
В последующие годы с участием Фостер выходило по несколько фильмов в год. Так, в 1977-м она появилась в «Усадьбе Кэндлшу», «Пляжный домик», «Перестань называть меня крошкой». Продуктивными выдались для актрисы и 80-е годы («Жена О`Хары», «Отель "Нью-Хэмпшир"», «Сиеста», «Обвиняемые»). За последний из указанных фильмов она получила «Оскар» и «Золотой глобус».
В 1990-м зрители увидели «Молчание ягнят», ставший культовым фильм режиссера Джонатанна Демме. Кстати, режиссер и исполнители главных ролей — Фостер и Энтони Хопкинс — получили по «Оскару».
Кстати, это десятилетие отметилось самыми рейтинговыми картинами с участием Джоди: «Мэверик», «Нелл», «Контакт», «Анна и король», «Опасные игры». Актриса не сбавляла обороты и в последующие годы: «Комната страха», «Иллюзия полета» и другие.
Фото: East News
Джоди Фостер не только активно снимается, но и уже 30 лет сидит в режиссерском кресле. Правда, в этой отрасли она пока не настолько продуктивна, но у Фостер все еще впереди. В 1991 году она сняла фильм «Маленький человек Тэйт», в 1995-м — «Домой на праздники», «Бобер».
В 2013 году Джоди Фостер стала режиссером 9-й серии второго сезона сериала «Карточный домик», а в 2017-м она стала режиссером второй серии четвертого сезона популярного сериала «Черное зеркало». Тогда же она получила специальную премию «Золотого глобуса» за достижения в области кино.
Джоди Фостер, несмотря на мировую славу, ведет скромную жизнь, не фигурируя в скандалах светских хроник. Долгое время она хранила в секрете, что является сторонницей однополой любви. В декабре 2007-го актриса и режиссер совершила каминг-аут, объявив, что уже 14 лет живет с продюсером Сидни Бернард, но вскоре пара распалась. После у Фостер был непродолжительный роман со сценаристом Синди Морт, а после — с певицей с Софи Б. Хоукинс.
В 2014-м Джоди Фостер на закрытой церемонии в Лос-Анджелесе вышла замуж за фотографа и актрису Александру Хекдисон.
У Джоди Фостер есть два взрослых сына-красавца: Чарльз 1998 года рождения и Кристофер, рожденный в 1991-м. Но тайну об их отцах актриса тщательно хранит.
Фото: East News
Джоди Фостер всего 58 лет, но для некоторых ролей она не стесняется превращаться в настоящую старушку. Так заметно «повзрослевшей» она появилась в фильме «Мавританец», который выйдет на экраны в текущем году.
Фото: East News
Всю жизнь при росте 161 см Джоди Фостер сохраняет идеальную фигуру, не набирая больше 49-50 кг.
Актриса и режиссер не является поклонницей пластической хирургии, что, впрочем, по ней и заметно, но считает, что это дело каждого — ложиться под нож хирурга или нет. Джоди пользуется услугами косметолога, правильно питается и занимается спортом. В интервью она призналась, что хотела бы стареть также естественно, как Одри Хепбёрн.
Фото и видео: кадры фильмов «Таксист», «Молчание ягнят», East News
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!