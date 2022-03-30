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Джоан Роулинг впервые после громкого скандала появилась на публике

Джоан Роулинг посетила премьеру киноленты «Фантастические твари: тайна Дамблдора», несмотря на скандал. Звезда долгое время не выходила в свет, но наконец решила сделать исключение.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Джоан Роулинг

Фото: Hubert Boesl/Global Look Press

Создательница вселенной «Гарри Поттера» появилась на публике впервые за долгое время. Напомним, что больше двух лет назад писательницу обвинили в трансфобии, после чего Роулинг пропала со всех радаров.

Сегодня ночью, 30 марта, в лондонском королевском театре Royal Festival Hall состоялась премьера фильма «Фантастические твари: тайна Дамблдора», которую посетила Джоан. Организаторы мероприятия приняли решение пригласить ее, несмотря на гендерный скандал.

Напомним, что в связи с напряжением вокруг высказываний Джоан ее даже не пригласили на съемки в фильм-реюнион о вселенной Хогвартса, который вышел на HBO Max 1 января. Создатели ролика использовали нарезки из старых интервью Роулинг при монтаже. Многие тогда встали на сторону писательницы, ведь не позвать создательницу самой истории было вопиюще несправедливо.

Джоан Роулинг посетила премьеру фильма «Фантастические твари: тайна Дамблдора»

Джоан Роулинг посетила премьеру фильма «Фантастические твари: тайна Дамблдора»

Фото: Getty Images

Джоан примерила темно-синее платье в пол со смелым декольте, украшенным стразами. Образ отлично дополнила полупрозрачная накидка в тон наряда. Шика добавили массивные украшения, усыпанные бриллиантами. Волосы писательницы были убраны в элегантный пучок, а пряди у лица выпущены, что добавило образу романтичности.

Фото: Global Look Press, Keystone Press Agency, ZUMAPRESS.com, Getty Images

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