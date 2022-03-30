Джоан Роулинг впервые после громкого скандала появилась на публике
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Фото: Hubert Boesl/Global Look Press
Создательница вселенной «Гарри Поттера» появилась на публике впервые за долгое время. Напомним, что больше двух лет назад писательницу обвинили в трансфобии, после чего Роулинг пропала со всех радаров.
Сегодня ночью, 30 марта, в лондонском королевском театре Royal Festival Hall состоялась премьера фильма «Фантастические твари: тайна Дамблдора», которую посетила Джоан. Организаторы мероприятия приняли решение пригласить ее, несмотря на гендерный скандал.
Напомним, что в связи с напряжением вокруг высказываний Джоан ее даже не пригласили на съемки в фильм-реюнион о вселенной Хогвартса, который вышел на HBO Max 1 января. Создатели ролика использовали нарезки из старых интервью Роулинг при монтаже. Многие тогда встали на сторону писательницы, ведь не позвать создательницу самой истории было вопиюще несправедливо.
Фото: Getty Images
Джоан примерила темно-синее платье в пол со смелым декольте, украшенным стразами. Образ отлично дополнила полупрозрачная накидка в тон наряда. Шика добавили массивные украшения, усыпанные бриллиантами. Волосы писательницы были убраны в элегантный пучок, а пряди у лица выпущены, что добавило образу романтичности.
Фото: Global Look Press, Keystone Press Agency, ZUMAPRESS.com, Getty Images