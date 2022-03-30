Джоан Роулинг впервые после громкого скандала появилась на публике

Создательница вселенной «Гарри Поттера» появилась на публике впервые за долгое время. Напомним, что больше двух лет назад писательницу обвинили в трансфобии, после чего Роулинг пропала со всех радаров.

Сегодня ночью, 30 марта, в лондонском королевском театре Royal Festival Hall состоялась премьера фильма «Фантастические твари: тайна Дамблдора», которую посетила Джоан. Организаторы мероприятия приняли решение пригласить ее, несмотря на гендерный скандал.

Напомним, что в связи с напряжением вокруг высказываний Джоан ее даже не пригласили на съемки в фильм-реюнион о вселенной Хогвартса, который вышел на HBO Max 1 января. Создатели ролика использовали нарезки из старых интервью Роулинг при монтаже. Многие тогда встали на сторону писательницы, ведь не позвать создательницу самой истории было вопиюще несправедливо.