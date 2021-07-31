Джоан Роулинг — 56: на что тратит миллионы одна из богатейших женщин Англии
Наравне с тем, насколько в мире любят романы о волшебнике, который выжил, любят приводить Джоан Роулинг как пример того, что никогда не стоит отчаиваться. После развода с супругом, безработная и бедная Роулинг осталась одна с дочерью: жили впроголодь в маленькой комнатке, писательница выживала на крохотное пособие. Еще в 1990-м году ей в голову пришла мысль о о мальчике-волшебнике. Обдумав основные детали, она принялась писать: через несколько лет эта история перевернет мир.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: imago stock&people/Global Look Press
В 2003-м году в издании The Times была опубликована статья о том, что состояние Роулинг больше, чем у самой королевы: на данный момент состояние писательницы оценивается в £795 миллионов. Кто бы мог подумать, что перед тем, как роман ушел в печать — 12 издательств прислали категорические отказы.
Свое состояние Роулинг распределяет с умом: первым приобретением писательницы стала часть викторианского особняка в Эдинбурге в 1999 году за за 425 тысяч фунтов стерлингов. Только через 2 года она выкупила вторую часть дома у своего соседа, а еще через время — купила соседний участок, на котором разбила сад. После продажи дома в Эдинбурге, Джоан купила в Шотландии особняк XIX века. Ей также принадлежит дом в Западном Лондоне за $57 миллионов и коттедж стоимостью 400 тысяч фунтов стерлингов, в котором она провела большую часть своего детства и юношества.
В начале 2016 года Джоан Роулинг приобрела 48-метровую яхту Vajoliroja, которая раньше принадлежала голливудскому актеру Джонни Деппу, но уже через 8 месяцев ее продала. А в 2012 году не попала в список Forbes — в тот год она потратила на благотворительность около 160 миллионов долларов. C 2005 года, она активно занимается благим делом — основала благотворительный фонд Lumos для детей-сирот. «Думаю, что если вам дано намного больше, чем вам нужно, у вас должна быть моральная ответственность принимать мудрые решения», — сказала однажды Роулинг, объясняя свою позицию, в интервью The Telegraph.
Фото и видео: Rambler, Global Press Look, КиноПоиск
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram