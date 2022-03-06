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Джо Коул из «Острых козырьков» рассказал о тяжелом прошлом

Джо Коул является известным актером. Актер снялся в нескольких успешных телепроектах, а затем и полнометражных картинах. Однако всеобщую известность Джон обрел после выхода на телеэкраны сериала «Острые козырьки».
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Джо сыграл в драме 2014 года «Падение»

Фото: https://www.instagram.com/theotherjoecole/

Однако слава далась актеру нелегко после того, как он признался, что в юности у него были проблемы, которые могли быть необратимыми.

Актер родился в южном районе столицы Англии, Кингстоне. Он рос в большой и шумной семье. Окружение составляло по большей части рабочий класс. Как шутил Коул, в детстве среди его знакомых было больше водопроводчиков, а актеров не оказалось ни одного.

«Я никогда не думал, что стану актером.» —вспоминает Коул. Однако театр юноша полюбил со школы. А вот для поступления в университет баллов оказалось недостаточно. Это стало для него ударом.

«У меня был тяжелый разрыв, я не поступил в университет, мне было очень жаль себя» — делится переживаниями Джо. Именно отсюда берет начало непростое время в жизни актера. Ему пришлось торговать кофе и коврами. А потом и вовсе попал в неприятности и был арестован. Покатится по наклонной в такой ситуации было бы весьма просто.

Однако спас молодого человека Национальный молодежный театр, куда он поступил в 19 лет. Настойчивость молодого человека окупилась, и ему начали предлагать роли.

Финн Коул глядя на успехи старшего брата, также решил попасть на сцену, и ему это вполне удалось. В 2020 году он появился в 9-м фильме франшизы «Форсаж»

Фото и видео: https://www.instagram.com/theotherjoecole/

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