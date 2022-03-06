Джо Коул из «Острых козырьков» рассказал о тяжелом прошлом
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Однако слава далась актеру нелегко после того, как он признался, что в юности у него были проблемы, которые могли быть необратимыми.
Актер родился в южном районе столицы Англии, Кингстоне. Он рос в большой и шумной семье. Окружение составляло по большей части рабочий класс. Как шутил Коул, в детстве среди его знакомых было больше водопроводчиков, а актеров не оказалось ни одного.
«Я никогда не думал, что стану актером.» —вспоминает Коул. Однако театр юноша полюбил со школы. А вот для поступления в университет баллов оказалось недостаточно. Это стало для него ударом.
«У меня был тяжелый разрыв, я не поступил в университет, мне было очень жаль себя» — делится переживаниями Джо. Именно отсюда берет начало непростое время в жизни актера. Ему пришлось торговать кофе и коврами. А потом и вовсе попал в неприятности и был арестован. Покатится по наклонной в такой ситуации было бы весьма просто.
Однако спас молодого человека Национальный молодежный театр, куда он поступил в 19 лет. Настойчивость молодого человека окупилась, и ему начали предлагать роли.
Финн Коул глядя на успехи старшего брата, также решил попасть на сцену, и ему это вполне удалось. В 2020 году он появился в 9-м фильме франшизы «Форсаж»