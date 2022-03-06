Джо Коул из «Острых козырьков» рассказал о тяжелом прошлом

«У меня был тяжелый разрыв, я не поступил в университет, мне было очень жаль себя» — делится переживаниями Джо. Именно отсюда берет начало непростое время в жизни актера. Ему пришлось торговать кофе и коврами. А потом и вовсе попал в неприятности и был арестован. Покатится по наклонной в такой ситуации было бы весьма просто.

Однако спас молодого человека Национальный молодежный театр, куда он поступил в 19 лет. Настойчивость молодого человека окупилась, и ему начали предлагать роли.

Финн Коул глядя на успехи старшего брата, также решил попасть на сцену, и ему это вполне удалось. В 2020 году он появился в 9-м фильме франшизы «Форсаж»