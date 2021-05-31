Джо Байден рассказал о смерти сына — «Самый тяжелый день в году»

«Это тяжелый день для нас. Шесть лет назад я потерял сына», - сказал Байден. Политик признался, что день смерти сына – самый тяжелый в году.

По возвращению в Белый дом президент повесил фотографию Бо в Овальном кабинете. Бо был генеральным прокурором Делавэра с 2007 по 2015 год и работал с Национальной гвардией в Ираке с 2008 по 2009 год. Во время своей службы он получил медаль «Бронзовой звезды».

Это не первая трагедия, которую пришлось пережить американской семье. Младший сын Байдена, Хантер, выжил в автокатастрофе 1972 года, в результате которой погибли первая жена президента Нейлия и их маленькая дочь Наоми.