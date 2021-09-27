Юная рэперша: Ким Кардашьян поделилась архивным фото и призналась, что угнала у мамы машину
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Личный Instagram @kimkardashian
В честь Международного дня дочери 40-летняя звезда вспомнила свои бунтарские годы: «Мама, прости! Я помню, как меня заперли в гараже после того, как Кортни украла твою машину, чтобы покататься на ней вокруг квартала. Это была не моя идея, я всего лишь поддалась влиянию своих старших сестер», — написала она в Instagram.
На многочисленных опубликованных снимках, сделанных на пленочный фотоаппарат, Ким позирует Кортни Кардашьян в свободной белой футболке и широких джинсах. Главным стильным украшением на юной Ким был черный чокер, который в то время считался крайне стильным.
«Да, ты была персиком!», — написала Кортни под фотографией сестры. «О, старые добрые времена! Слава богу, мы пережили этот этап!», — прокомментировала Крис Дженнер снимки дочери.
Сама Ким Кардашьян очень надеется, что избежит подобных ситуаций со своими дочерями Норт и Чикаго. И что они будут к маминым нервам более снисходительны, чем предыдущее поколение девушек Кардашьян.
Фото и видео: Rambler, Instagram