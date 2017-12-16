31-летняя Ирина Шейк приняла участие в ежегодных съемках для адвент-календаря журнала Love. В немного странном видео супермодель предстала в образе cowgirl.

Ирина Шейк уже несколько лет подряд становится украшением видеокалендаря американского журнала Love. Этот год — не исключение: Ирина перевоплотилась в горячую cowgirl, надев лишь джинсовое боди с глубоким декольте, ковбойскую шляпу и сапоги-казаки.

Комментаторы отметили, что видео получилось странноватым (ведь в нем, кроме Ирины, снялись несколько мужчин — один в костюме кактуса, а другой облачился в черный кожаный наряд), но забавным и, конечно, очень сексуальным.

Напомним, Ирина Шейк родила дочь Лею де Сейн в конце марта этого года и очень быстро пришла в форму. Говорят, свадьба русской красавицы и ее избранника, актера Брэдли Купера, состоится уже в начале 2018-го.

Фото: Instagram