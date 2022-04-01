Джим Керри расстроил фанатов заявлением о завершении карьеры: «Я сделал достаточно»

60-летний Джим Керри неожиданно заявил, что завершает актерскую карьеру. Об это сообщает издание Hollywood Life.

Голливудский актер решил уйти на пенсию. Однако он не отрицает, что в будущем может рассмотреть сценарии проектов, по-настоящему важных для людей. «Я мог бы продолжить в том же духе, но делаю перерыв. Мне действительно нравится моя спокойная жизнь, и я действительно люблю наносить краски на холст, и я действительно люблю свою духовную жизнь. Я сделал достаточно», — сказал Джим в интервью. Он уточнил, что настроен максимально серьезно.

Джим Керри снимается в кино с 20 лет. Он начинал как стендап-комик, но со временем у него начали появляться серьезные роли в кино. Большинство воспринимает Джима как актера исключительно комедийного жанра. Мы любим его роли в таких фильмах, как «Лжец, лжец», «Человек на Луне», «Брюс Всемогущий». Однако Керри довольно успешен и как драматический актер. Это можно заметить в киноленте «Вечное сияние чистого разума».

За долгие годы работы Джим не получил «Оскар», но удостоился «Золотых глобусов».