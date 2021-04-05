Джиллиан Андерсон получила приз Гильдии киноактеров за роль, «подаренную» ей бывшим

В декабре 2020 года таблоиды разузнали, что Джиллиан Андерсон и шоураннер проекта Питер Морган разошлись после четырех лет отношений. Они расстались через несколько недель после премьеры четвертого сезона шоу, получившего восторженные отзывы. Тогда писали, что актриса и сценарист смогли остаться друзьями. Позже появилась информация, что пара вновь воссоединилась, но слухи не подтвердились.

«Спасибо всему коллективу "Короны", которой, на мой взгляд, не уделяется достаточно внимания, несмотря на всю глубину, которую вы привносите в каждую серию», — подчеркнула Джиллиан в своей речи. Особую благодарность она выразила Моргану. «И последнее, но не менее важное, спасибо Питеру Моргану за создание такого количества многомерных ролей, за которые получаем награды», — подчеркнула она.