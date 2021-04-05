Джиллиан Андерсон получила приз Гильдии киноактеров за роль, «подаренную» ей бывшим
Фото: picture-alliance.com
Звезда была удостоена награды за роль в фильме «Корона», обойдя других номинанток — Оливию Колман, Эмму Коррин из того же сериала, а также Джулию Гарнер и Лору Линни, сыгравших в «Озарк». 52-летняя Андерсон появилась в четвертом сезоне «Короны» от Netflix в роли Маргарет Тэтчер. Сыграть «Железную леди» ее пригласил автор сериала и бывший возлюбленный Питер Морган.
Фото: picture-alliance.com
В декабре 2020 года таблоиды разузнали, что Джиллиан Андерсон и шоураннер проекта Питер Морган разошлись после четырех лет отношений. Они расстались через несколько недель после премьеры четвертого сезона шоу, получившего восторженные отзывы. Тогда писали, что актриса и сценарист смогли остаться друзьями. Позже появилась информация, что пара вновь воссоединилась, но слухи не подтвердились.
«Спасибо всему коллективу "Короны", которой, на мой взгляд, не уделяется достаточно внимания, несмотря на всю глубину, которую вы привносите в каждую серию», — подчеркнула Джиллиан в своей речи. Особую благодарность она выразила Моргану. «И последнее, но не менее важное, спасибо Питеру Моргану за создание такого количества многомерных ролей, за которые получаем награды», — подчеркнула она.
Фото: picture-alliance.com, Instagram/@gilliana
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