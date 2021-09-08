Джигурда полгода не видел семью — почему жена и дети шоумена живут во Франции
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Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press
Никита Джигурда рассказал поклонникам, почему уже полгода не видел свою семью. Актер и шоумен работает и живет в Москве, а его жена, фигуристка Марина Анисина, обосновалась с детьми во Франции.
«Наши дети родились во Франции. Они серьезно занимаются большим теннисом. И школа, и корты близко от дома. А в Москве французская школа в центре, а корты в другой стороне города. Очень неудобно! Так что Марина с детьми в Бордо, а я — в Москве», — объясняет Джигурда в своем личном блоге.
Поклонникам очень интересно — неужели он остается верен своей супруге? Тем более что актера порой замечают в обществе балерины Анастасии Волочковой. Сам Джигурда эти предположения резко опровергает и утверждает, что на протяжении уже 14 лет верен только своей супруге.
Кроме того, в связи с высокой занятостью на сторонние романы у актера просто нет времени.
«Сейчас каток у Марины закрыт уже больше чем полгода в связи с пандемией, поэтому я обеспечиваю», — добавил Никита Джигурда.
Напомним, что Марина Анисина и Никита Джигурда вместе с 2008 года, они воспитывают 12-летнего сына Мик-Анжеля Криста и 11-летнюю дочь Эву-Владу. Интересно, что в 2016 году пара развелась — причиной стал тяжелый характер Джигурды. Однако обходиться друг без друга они не смогли и в феврале этого года поженились во второй раз.
Фото: Global Look press