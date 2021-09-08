Джигурда полгода не видел семью — почему жена и дети шоумена живут во Франции

Поклонникам очень интересно — неужели он остается верен своей супруге? Тем более что актера порой замечают в обществе балерины Анастасии Волочковой. Сам Джигурда эти предположения резко опровергает и утверждает, что на протяжении уже 14 лет верен только своей супруге.

Кроме того, в связи с высокой занятостью на сторонние романы у актера просто нет времени.

«Сейчас каток у Марины закрыт уже больше чем полгода в связи с пандемией, поэтому я обеспечиваю», — добавил Никита Джигурда.

Напомним, что Марина Анисина и Никита Джигурда вместе с 2008 года, они воспитывают 12-летнего сына Мик-Анжеля Криста и 11-летнюю дочь Эву-Владу. Интересно, что в 2016 году пара развелась — причиной стал тяжелый характер Джигурды. Однако обходиться друг без друга они не смогли и в феврале этого года поженились во второй раз.